Preminuo Čuzo

12.12.2025

16:01

Преминуо Чузо
Tužne vijesti stižu nam iz svijeta fudbala. Nekadašnji španski fudbaler, Antonio Gonzales Alvarez, poznatiji kao Čuzo preminuo je u 85. godini prenosi španski As.

On je bio prvi čovek iz Malage koji je nosio dres fudbalske reprezentacije Španije, a to se dogodilo 30. oktobra 1960. godine protiv Austrije na poznatom stadionu "Prater" zajedno sa nekoliko čuvenih igrača iz te generacije poput Luisa del Sola, Čusa Peredu, Alfreda di Stefana...

Čudo je u Atletiko Madrid stigao sa svega 17 godina, a njegov debi je sam po sebi bio neobičan, što je i on opisao u jednom intervjuu za As.

- Bio sam prvi takav slučaj, jer do tada nije bilo moguće igrati u Prvoj ligi prije 18. godine, već samo za juniore. Predsjednik Federacije Španije, Lafuente Čaos i predsednik Atletika, Havijer Baros su to riješili. Bilo je nevjerovatno dijeliti svlačionicu sa sjajnim igračima kao što su Pazos, Rivilja, Kaleho, Vava... Atletiko je tada imao izvanredan tim - rekao je on za života.

Jedna od slika po kojoj će ostati upamćen jeste ona iz 1957. godine kada je kao junior ostao da leži na travi u suzama, pošto se onesvestio.

- Mislim da me je ABC stavio na naslovnu stranu. Odigrali smo sjajan turnir i Austrija je bila najlakši rival, ali su nas pobjedili. Ostao sam da ležim na travi u suzama i mislio sam da sam se onesvestio. Bio je to veliki udarac - dodao je Čuzo za života, koji je odigrao devet utakmica za juniorsku reprezentaciju Španije.

Sa crveno-bijelima je odigrao i polufinale Kupa šampiona protiv Real Madrida, koji je tada bio prvak Evrope. Čuzo je postigao gol na Bernabeuu u dvomeču koji je na kraju odlučen trećom, dramatičnom utakmicom majstorice koja je pripala Madriđanima. Za taj duel imali su premiju od 50.000 pezeta, što je za to vrijeme bio ozbiljan novac.

Sa Atletikom Madrid osvojio je dva Kupa kralja (oba puta pobedom protiv Real Madrida na Bernabeuu) i još jedan trofej, Kup pobjednika kupova (protiv Fiorentine).

