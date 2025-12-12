Maričić: Prihodi do sada za 10 odsto viši nego lani

Direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić izjavio je da je do 8. decembra naplata poreskih prihoda dostigla četiri milijarde 155 miliona KM, što je za 10 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

- Mi smo početkom decembra već prešli prošlu godinu kada je riječ o ukupnoj naplati - rekao je Maričić.

On je naveo da su direktni porezi veći pet odsto, porezi na dohodak 16 odsto, a porez na nepokretnosti 12 odsto.

- Kod doprinosa 10 odsto je više naplaćeno nego prošle godine – dvije milijarde i 640 miliona KM ukupna je naplata - istakao je Maričić za Srnu.

Maričić je rekao da je Poreska uprava ove godine izvršila 3.650 kontrola, tokom njih utvrdila 19,5 miliona KM novih poreskih obaveza, te u 3.695 kontrola fiskalnih kasa otkrila oko 2.000 nepravilnosti.

Govoreći o sivoj ekonomiji, Maričić je ukazao da Uprava sprovodi niz pojačanih kontrola, te istakao da nova fiskalizacija značajno utiče na suzbijanje sive ekonomije.

- Podatak od 70 odsto više prijavljenog prihoda preko fiskalnih kasa ukazuje koliko je moguće da je smanjena ta siva zona - rekao je Maričić.

On je napomenuo da digitalni alati, uključujući "Elektronsko sanduče", povećavaju transparentnost i efikasnost Uprave.

Maričić je naglasio da stabilizacija političkih prilika daje optimizam za ekonomski rast i veće javne prihode.