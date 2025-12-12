Nove fotografije sa Epstinovog imanja, brojni moćnici na njima

Demokratski članovi Nadzornog odbora Predstavničkog doma objavili su nove fotografije za koje navode da potiču sa imanja osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina.

Fotografije prikazuju niz moćnih i javno poznatih ljudi povezanih sa preminulim finansijerom, među njima su američki predsjednik Donald Tramp, bivši predsjednik Bil Klinton i osnivač Majkrosofta Bil Gejts.

Objavljeno je ukupno 19 fotografija, a na fotografijama su, takođe, britanski milijarder Ričard Brenson, nekadašnji princ Endru, kao i bivši predsjednik Harvarda Lari Samers i advokat Alan Deršovic, prenosi Si-En-En.

Iako mnoge od pomenutih ličnosti već godinama imaju poznate ili dokumentovane veze sa Epstinom, novi materijal nagovještava širi obim tih kontakata.

Slike prikazuju bivšeg Trampovog savjetnika Stiva Benona sa Epstinom, Klintona sa Epstinom i njegovom partnerkom Gilejn Maksvel, kao i Gejtsa sa Endruom.

🚨 BREAKING: Oversight Dems received 95,000 new photos from Jeffrey Epstein's estate. These disturbing images raise even more questions about Epstein and his relationships with some of the most powerful men in the world.



Time to end this White House cover-up. Release the files! pic.twitter.com/nQNIywayb9 — Oversight Dems (@OversightDems) December 12, 2025

Nijedna od objavljenih fotografija ne prikazuje seksualno nedolično ponašanje niti maloljetnike, a nije poznato kada i gdje su tačno nastale, saopštio je odbor.

Fotografije su dio šire istrage koju vodi republikanski Nadzorni odbor, koji je sa Epstinovog imanja do sada primio desetine hiljada dokumenata, mejlova i materijala.

Prema navodima advokata imanja, dokumentacija može da sadrži elemente čiju tačnost zaostavština nije mogla da potvrdi, a redigovanja su ograničenja isključivo na fotografije sa nedoličnim sadržajem.

Demokratski kongresmen Robert Garsija saopštio je da je najnoviji set obuhvatio "više od 95.000 fotografija", uključujući slike brojnih javnih ličnosti koje su provodile vrijeme sa Epstinom.

On je pozvao Ministarstvo pravde da objavi sve dosijee.

Klinton, Gejts i Tramp ranije su negirali bilo kakvo nezakonito ponašanje u vezi sa Epstinom.

Klintonov portparol poručio je da bivši predsjednik nije znao za Epstinove zločine i da je prekinuo sve kontakte prije njegovog hapšenja 2019. godine.

Gejtsov portparol ponovio je da Epstin nije radio za njega, dok je Gejts rekao da žali zbog sastanaka.

Tramp i njegov tim odbacili su insinuacije nakon objave Epstinovih mejlova u kojima je finansijer tvrdio da je Tramp "znao za djevojke", nazivajući materijal "prevarom".

Nekoliko drugih osoba iz Epstinovog okruženja suočilo se sa posljedicama nakon što su njihove veze sa finansijerom postale javne.

Lari Samers napustio je funkcije na Harvardu i u upravnom odboru OpenAI, dok se Endru odrekao korišćenja kraljevskih titula i negira sve optužbe.