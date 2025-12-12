Logo
Large banner

Nove fotografije sa Epstinovog imanja, brojni moćnici na njima

Izvor:

Agencije

12.12.2025

17:14

Komentari:

0
Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

Demokratski članovi Nadzornog odbora Predstavničkog doma objavili su nove fotografije za koje navode da potiču sa imanja osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina.

Fotografije prikazuju niz moćnih i javno poznatih ljudi povezanih sa preminulim finansijerom, među njima su američki predsjednik Donald Tramp, bivši predsjednik Bil Klinton i osnivač Majkrosofta Bil Gejts.

Objavljeno je ukupno 19 fotografija, a na fotografijama su, takođe, britanski milijarder Ričard Brenson, nekadašnji princ Endru, kao i bivši predsjednik Harvarda Lari Samers i advokat Alan Deršovic, prenosi Si-En-En.

Iako mnoge od pomenutih ličnosti već godinama imaju poznate ili dokumentovane veze sa Epstinom, novi materijal nagovještava širi obim tih kontakata.

Slike prikazuju bivšeg Trampovog savjetnika Stiva Benona sa Epstinom, Klintona sa Epstinom i njegovom partnerkom Gilejn Maksvel, kao i Gejtsa sa Endruom.

Nijedna od objavljenih fotografija ne prikazuje seksualno nedolično ponašanje niti maloljetnike, a nije poznato kada i gdje su tačno nastale, saopštio je odbor.

Fotografije su dio šire istrage koju vodi republikanski Nadzorni odbor, koji je sa Epstinovog imanja do sada primio desetine hiljada dokumenata, mejlova i materijala.

Prema navodima advokata imanja, dokumentacija može da sadrži elemente čiju tačnost zaostavština nije mogla da potvrdi, a redigovanja su ograničenja isključivo na fotografije sa nedoličnim sadržajem.

Demokratski kongresmen Robert Garsija saopštio je da je najnoviji set obuhvatio "više od 95.000 fotografija", uključujući slike brojnih javnih ličnosti koje su provodile vrijeme sa Epstinom.

On je pozvao Ministarstvo pravde da objavi sve dosijee.

Klinton, Gejts i Tramp ranije su negirali bilo kakvo nezakonito ponašanje u vezi sa Epstinom.

Klintonov portparol poručio je da bivši predsjednik nije znao za Epstinove zločine i da je prekinuo sve kontakte prije njegovog hapšenja 2019. godine.

Gejtsov portparol ponovio je da Epstin nije radio za njega, dok je Gejts rekao da žali zbog sastanaka.

Tramp i njegov tim odbacili su insinuacije nakon objave Epstinovih mejlova u kojima je finansijer tvrdio da je Tramp "znao za djevojke", nazivajući materijal "prevarom".

Nekoliko drugih osoba iz Epstinovog okruženja suočilo se sa posljedicama nakon što su njihove veze sa finansijerom postale javne.

Lari Samers napustio je funkcije na Harvardu i u upravnom odboru OpenAI, dok se Endru odrekao korišćenja kraljevskih titula i negira sve optužbe.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Džefri Epstajn

demokrate

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

Scena

Mirka Vasiljević se okušala u ovim igrama, ali nije imala sreće

4 h

0
Ласерски пиштољ повучен са тржишта БиХ

Društvo

Opasnost od povreda: Igračka povučena sa tržišta BiH

4 h

0
Аутом упао у базен

Svijet

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

4 h

0
Којић: О приједлогу закона о ВСТС без анализе и мишљења стручне јавности

BiH

Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

4 h

0

Više iz rubrike

Аутом упао у базен

Svijet

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

4 h

0
Фицо: Нећу подржати финансирање војних издатака Кијева

Svijet

Fico: Neću podržati finansiranje vojnih izdataka Kijeva

5 h

0
Рачунање, дигитрон / Каматне стопе у Швајцарској ће бити 0 одсто

Svijet

Definitivna odluka: Kamatna stopa će im biti 0 odsto

7 h

0
Трамп: Свима у Украјини се свидио мировни план, осим Зеленском

Svijet

Tramp: Svima u Ukrajini se svidio mirovni plan, osim Zelenskom

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

15

Grobari u transu zbog Lesorove žene kad se okrenula i pokazala šta ima na leđima kaputa

21

09

UŽIVO: Bitno, 12.12.2025.

21

05

Slucki: Krađa ruske imovine pokreće samouništenje EU

21

04

Neka druga žena: Mozaik istina i laži

21

01

Francuska blokira put Crne Gore u Evropsku uniju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner