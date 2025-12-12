Logo
Large banner

Mirka Vasiljević se okušala u ovim igrama, ali nije imala sreće

Izvor:

Informer

12.12.2025

17:12

Komentari:

0
Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

Glumica Mirka Vasiljević okušala je sreću u popularnoj igrici, gdje plastična flaša "odlučuje" šta od zadataka treba da uradite, ali nije imala sreće.

Mirka, koja je nedavno govorila o godini iza sebe i izazovima sa kojima se suočila, je sela na pod, zavrtela flašu i stavila pred sebe četiri "životna izazova": peglu, usisivač, šerpu i jastuk.

I dok je navijala da joj sudbina namjesti nešto lagano, flaša je, naravno, pokazala baš na - usisivač. Možda i najteži posao od svih ponuđenih.

Mirka je na trenutak pogledala u rezultat, a onda kao svaki racionalan čovjek koji zna šta je najbolje za njega, ustala i jednostavno odabrala jastuk. Kad sudbina ne odigra kako treba, glumica prelazi na plan B.

(informer)

Podijeli:

Tagovi:

Mirka Vasiljević

igra

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ласерски пиштољ повучен са тржишта БиХ

Društvo

Opasnost od povreda: Igračka povučena sa tržišta BiH

4 h

0
Аутом упао у базен

Svijet

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

4 h

0
Којић: О приједлогу закона о ВСТС без анализе и мишљења стручне јавности

BiH

Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

4 h

0
Секс-бомба на полиграфу: Коначно открила праву истину о својим грудима

Scena

Seks-bomba na poligrafu: Konačno otkrila pravu istinu o svojim grudima

4 h

0

Više iz rubrike

Секс-бомба на полиграфу: Коначно открила праву истину о својим грудима

Scena

Seks-bomba na poligrafu: Konačno otkrila pravu istinu o svojim grudima

4 h

0
Предраг Поповић Поп у емисији Супериндиректно код Попа и Милана

Scena

Bolna ispovijest Popa nakon što mu je preminula supruga: Najteže je reći djetetau da mu je majka umrla

5 h

0
Пјевач продао кућу због Драгане Мирковић?

Scena

Pjevač prodao kuću zbog Dragane Mirković?

5 h

0
Удаје ли се Шер за 40 година млађег дечка?

Scena

Udaje li se Šer za 40 godina mlađeg dečka?

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

15

Grobari u transu zbog Lesorove žene kad se okrenula i pokazala šta ima na leđima kaputa

21

09

UŽIVO: Bitno, 12.12.2025.

21

05

Slucki: Krađa ruske imovine pokreće samouništenje EU

21

04

Neka druga žena: Mozaik istina i laži

21

01

Francuska blokira put Crne Gore u Evropsku uniju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner