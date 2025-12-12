Mirka Vasiljević se okušala u ovim igrama, ali nije imala sreće

Glumica Mirka Vasiljević okušala je sreću u popularnoj igrici, gdje plastična flaša "odlučuje" šta od zadataka treba da uradite, ali nije imala sreće.

Mirka, koja je nedavno govorila o godini iza sebe i izazovima sa kojima se suočila, je sela na pod, zavrtela flašu i stavila pred sebe četiri "životna izazova": peglu, usisivač, šerpu i jastuk.

I dok je navijala da joj sudbina namjesti nešto lagano, flaša je, naravno, pokazala baš na - usisivač. Možda i najteži posao od svih ponuđenih.

Mirka je na trenutak pogledala u rezultat, a onda kao svaki racionalan čovjek koji zna šta je najbolje za njega, ustala i jednostavno odabrala jastuk. Kad sudbina ne odigra kako treba, glumica prelazi na plan B.

(informer)