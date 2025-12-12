Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

Gotovo nezapamćen incident dogodio se u četvrtak naveče u francuskom gradu La Sijota kada je automobil probio stakleni prozor gradskog bazena sletjevši u glavni bazen gdje se nalazilo nekoliko plivača.

Incident se dogodio oko 20:50 sati kada je vozilo probilo ogradu parkinga i razbilo stakleni zid zgrade prije nego što je palo u bazen. Nijedan plivač nije direktno pogođen tom prilikom.

🇫🇷🚗🌊 INSOLITE | Un véhicule transportant un adulte et un enfant a PERCUTÉ le grillage puis traversé la baie vitrée de la piscine de La Ciotat avant de finir dans le bassin.



Grâce à l’intervention rapide de deux maîtres-nageurs, les occupants ont pu être extraits sains et… pic.twitter.com/3QcgnipVO5 — Cerfia (@CerfiaFR) December 12, 2025

U potopljenom automobilu bile su 38-godišnja žena i njena petogodišnja kćerka, a obje su spasila dva spasioca i jedan prolaznik.

Izašli su nepovrijeđeni, ali su prevezeni u lokalnu bolnicu. Jedan muškarac na mjestu događaja navodno je zadobio lakše povrede od razbijenog stakla.

Bouches-du-Rhône : une voiture a percuté la baie vitrée de la piscine municipale de La Ciotat avant de terminer dans le bassin. Une mère et sa fille de 5 ans ont été secourues indemnes après l'accident (France 3). pic.twitter.com/pNjD5MvEag — Infos Françaises (@InfosFrancaises) December 12, 2025

Zvaničnici su osigurali mjesto događaja, a gradske službe planiraju uklanjanje vozila. Oštećenje objekta prisililo je bazen da bude zatvoren na nekoliko sedmica.

(Kliks)

