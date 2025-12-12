Logo
Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

12.12.2025

16:58

Аутом упао у базен
Foto: screenshot / X / Infos Françaises

Gotovo nezapamćen incident dogodio se u četvrtak naveče u francuskom gradu La Sijota kada je automobil probio stakleni prozor gradskog bazena sletjevši u glavni bazen gdje se nalazilo nekoliko plivača.

Incident se dogodio oko 20:50 sati kada je vozilo probilo ogradu parkinga i razbilo stakleni zid zgrade prije nego što je palo u bazen. Nijedan plivač nije direktno pogođen tom prilikom.

U potopljenom automobilu bile su 38-godišnja žena i njena petogodišnja kćerka, a obje su spasila dva spasioca i jedan prolaznik.

Izašli su nepovrijeđeni, ali su prevezeni u lokalnu bolnicu. Jedan muškarac na mjestu događaja navodno je zadobio lakše povrede od razbijenog stakla.

Zvaničnici su osigurali mjesto događaja, a gradske službe planiraju uklanjanje vozila. Oštećenje objekta prisililo je bazen da bude zatvoren na nekoliko sedmica.

(Kliks)

Francuska

Bazen

Saobraćajna nesreća

