Seks-bomba na poligrafu: Konačno otkrila pravu istinu o svojim grudima

Izvor:
B92
12.12.2025
16:36
Komentari:0
Glumica Sidni Svini proslavila se ulogom u seriji "Euforija", a onda su uslijedili dani njene najveće slave. Ljudi su bili očarani izgledom plavokose ljepotice, a ponajviše njenim raskošnim oblinama.
Upravo to je bio pravi povod za pitanje da li je Sidni u potpunosti prirodna? Pojavila su se različita nagađanja, a ni sama glumica ne zna koliko puta je demantovala sve navode o plastičnim operacijama.
Scena
Novi imidž i nova ljubav Sindi Svini privukli pažnju
Sada je otišla korak dalje i odgovarala na škakljiva pitanja i to na detektoru laži. Pitanja joj je postavljala koleginica Amanda Sajfred, a jedno do njih se naravno ticalo Sidninih grudi.
"Moram da te pitam, da li su tvoje grudi prave", rekla je Amanda.
"Da", odgovorila je Sidni, a poligraf je potvrdio da je to istina.
Amanda je dodala i pitanje da li je Sidni ikada nešto dodatno radila na grudima, međutim, ona je i na to odgovorila odrično i ispostavilo se da ipak ne laže.
"Nikada nisam imala nikakve zahvate nigdje", rekla je Sidni.
Na ovaj način, jedna od najpopularnijih mladih glumica je još jednom dokazala da je u potpunosti prirodna, a vidjećemo da li će to biti dovoljno za njene najveće kritičare.
Scena
58 min0
Scena
1 h0
Scena
4 h0
Scena
5 h1
Najnovije
Najčitanije
17
06
16
58
16
50
16
36
16
33
Trenutno na programu