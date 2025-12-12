Seks-bomba na poligrafu: Konačno otkrila pravu istinu o svojim grudima

Glumica Sidni Svini proslavila se ulogom u seriji "Euforija", a onda su uslijedili dani njene najveće slave. Ljudi su bili očarani izgledom plavokose ljepotice, a ponajviše njenim raskošnim oblinama.

Upravo to je bio pravi povod za pitanje da li je Sidni u potpunosti prirodna? Pojavila su se različita nagađanja, a ni sama glumica ne zna koliko puta je demantovala sve navode o plastičnim operacijama.

Sada je otišla korak dalje i odgovarala na škakljiva pitanja i to na detektoru laži. Pitanja joj je postavljala koleginica Amanda Sajfred, a jedno do njih se naravno ticalo Sidninih grudi.

"Moram da te pitam, da li su tvoje grudi prave", rekla je Amanda.

"Da", odgovorila je Sidni, a poligraf je potvrdio da je to istina.

Amanda je dodala i pitanje da li je Sidni ikada nešto dodatno radila na grudima, međutim, ona je i na to odgovorila odrično i ispostavilo se da ipak ne laže.

"Nikada nisam imala nikakve zahvate nigdje", rekla je Sidni.

Na ovaj način, jedna od najpopularnijih mladih glumica je još jednom dokazala da je u potpunosti prirodna, a vidjećemo da li će to biti dovoljno za njene najveće kritičare.