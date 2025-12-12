Logo
Large banner

Seks-bomba na poligrafu: Konačno otkrila pravu istinu o svojim grudima

Izvor:

B92

12.12.2025

16:36

Komentari:

0
Секс-бомба на полиграфу: Коначно открила праву истину о својим грудима

Glumica Sidni Svini proslavila se ulogom u seriji "Euforija", a onda su uslijedili dani njene najveće slave. Ljudi su bili očarani izgledom plavokose ljepotice, a ponajviše njenim raskošnim oblinama.

Upravo to je bio pravi povod za pitanje da li je Sidni u potpunosti prirodna? Pojavila su se različita nagađanja, a ni sama glumica ne zna koliko puta je demantovala sve navode o plastičnim operacijama.

Сидни Свини

Scena

Novi imidž i nova ljubav Sindi Svini privukli pažnju

Sada je otišla korak dalje i odgovarala na škakljiva pitanja i to na detektoru laži. Pitanja joj je postavljala koleginica Amanda Sajfred, a jedno do njih se naravno ticalo Sidninih grudi.

"Moram da te pitam, da li su tvoje grudi prave", rekla je Amanda.

"Da", odgovorila je Sidni, a poligraf je potvrdio da je to istina.

Amanda je dodala i pitanje da li je Sidni ikada nešto dodatno radila na grudima, međutim, ona je i na to odgovorila odrično i ispostavilo se da ipak ne laže.

"Nikada nisam imala nikakve zahvate nigdje", rekla je Sidni.

Na ovaj način, jedna od najpopularnijih mladih glumica je još jednom dokazala da je u potpunosti prirodna, a vidjećemo da li će to biti dovoljno za njene najveće kritičare.

Podijeli:

Tagovi:

Sidni Svini

Poligraf

glumica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сидни Свини ухваћена у загрљају контроверзног менаџера

Scena

Sidni Svini uhvaćena u zagrljaju kontroverznog menadžera

1 mj

0
Сидни Свини опет "запалила" мреже: Позирала у провидној хаљини

Scena

Sidni Svini opet "zapalila" mreže: Pozirala u providnoj haljini

1 mj

0
Једна од најпожељнијих глумица има момка?

Scena

Jedna od najpoželjnijih glumica ima momka?

2 mj

0
Сидни Свини поново доминира црвеним тепихом

Scena

Sidni Svini ponovo dominira crvenim tepihom

3 mj

0

Više iz rubrike

Предраг Поповић Поп у емисији Супериндиректно код Попа и Милана

Scena

Bolna ispovijest Popa nakon što mu je preminula supruga: Najteže je reći djetetau da mu je majka umrla

58 min

0
Пјевач продао кућу због Драгане Мирковић?

Scena

Pjevač prodao kuću zbog Dragane Mirković?

1 h

0
Удаје ли се Шер за 40 година млађег дечка?

Scena

Udaje li se Šer za 40 godina mlađeg dečka?

4 h

0
Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

Scena

Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

5 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

06

Opasnost od povreda: Igračka povučena sa tržišta BiH

16

58

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

16

50

Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

16

36

Seks-bomba na poligrafu: Konačno otkrila pravu istinu o svojim grudima

16

33

Sve o meču Partizan - Crvena zvezda: Derbi koji može mnogo da odluči

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner