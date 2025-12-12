Udaje li se Šer za 40 godina mlađeg dečka?

Ne vjerujte svemu što čujete o muzičkoj divi Šer. Nakon što su se internetom proširile glasine o vjenčanju 79-godišnje pjevačice i njenog dečka Aleksandra AE Edvardsa (39), sada su i zvanično opovrgnute.

Šerin predstavnik potvrdio je za medije: "Apsolutno nema planova za vjenčanje u njenoj budućnosti", piše E! Online.

Nema vjenčanja

Muzička ikona trenutno je zauzeta drugim projektima, uključujući i njen nastup 20. decembra u popularnoj emisiji SNL uz Arijanu Grande. Ipak, to ne znači da joj nedostaje ljubavi prema partneru, kojeg je upoznala na Sedmici mode u Parizu 2022. godine.

"On je fantastičan", izjavila je tada.

"Na papiru, to je pomalo smiješno", rekla je Šer u emisiji The Kelly Clarkson Show u decembru 2022. "Ali u stvarnom životu, odlično se slažemo."

Šer oduševljena svojim dečkom

O muzičkom direktoru, koji je sarađivao sa Universal Music Group i Sony Music Publishing, dodala je: "Vrlo je ljubazan, vrlo pametan, veoma talentovan i stvarno je smiješan. I mislim da je prilično zgodan."

Prije veze sa Šer, AE je bio tri godine sa Amber Rouz, sa kojom ima šestogodišnjeg sina Sleša. Njihova veza završila je burno nakon što ga je Amber javno optužila za prevaru sa 12 žena, što je on kasnije i priznao. Međutim, Šer je fokusirana na njihovu zajedničku budućnost, a ne na prošlost.

"Jednostavno ga volim. Mislim da je predivan", rekla je u novembru za CBS, prenosi Indeks.hr.