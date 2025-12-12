Logo
Large banner

Pijan bacio dvije mačke kroz prozor, životinje nisu preživjele

Izvor:

Alo

12.12.2025

12:43

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Tridesetčetvorogodišnji muškarac je priveden u Odincovu nakon što je, dok je bio pijan, bacio dvije mačke i druge stvari kroz prozor svog stana u ulici Trijumfalnaja, saopštila je pres služba Glavne uprave za Moskovsku oblast.

Policijski službenici su muškarca odveli u stanicu na ispitivanje. Policija trenutno istražuje okolnosti incidenta.

kljuc stan podstanar renta

Srbija

Prodaje dvije kuće i voćnjak za 20.000 KM

Na osnovu nalaza istrage, biće donijeta odluka u skladu sa zakonom, prenosi Alo.

Podijeli:

Tag:

mačke

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Продаје двије куће и воћњак за 20.000 КМ

Srbija

Prodaje dvije kuće i voćnjak za 20.000 KM

4 h

0
Дарко Младић поздравио захтјеве Србије и Русије у Савјету безбједности УН

Republika Srpska

Darko Mladić pozdravio zahtjeve Srbije i Rusije u Savjetu bezbjednosti UN

4 h

0
Сајбер напад на франуски МУП: Нападач је успио да приступи бројним датотекама

Svijet

Sajber napad na franuski MUP: Napadač je uspio da pristupi brojnim datotekama

4 h

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Gradovi i opštine

Oglasio se MUP Srpske: Nema razloga za uznemirenost

4 h

0

Više iz rubrike

Сајбер напад на франуски МУП: Нападач је успио да приступи бројним датотекама

Svijet

Sajber napad na franuski MUP: Napadač je uspio da pristupi brojnim datotekama

4 h

0
Састанак Владимира Путина и Реџепа Тајипа Ердогана

Svijet

Putin i Erdogan razgovarali 40 minuta iza zatvorenih vrata

4 h

0
Трамп: Сукоб у Украјини може да ескалира у трећи свјетски рат

Svijet

Tramp: Sukob u Ukrajini može da eskalira u treći svjetski rat

5 h

0
Парламент Бугарске једногласно прихватио оставку владе

Svijet

Parlament Bugarske jednoglasno prihvatio ostavku vlade

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

14

Nove fotografije sa Epstinovog imanja, brojni moćnici na njima

17

12

Mirka Vasiljević se okušala u ovim igrama, ali nije imala sreće

17

06

Opasnost od povreda: Igračka povučena sa tržišta BiH

16

58

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

16

50

Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner