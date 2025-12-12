Pijan bacio dvije mačke kroz prozor, životinje nisu preživjele

Izvor:
Alo
12.12.2025
12:43
Tridesetčetvorogodišnji muškarac je priveden u Odincovu nakon što je, dok je bio pijan, bacio dvije mačke i druge stvari kroz prozor svog stana u ulici Trijumfalnaja, saopštila je pres služba Glavne uprave za Moskovsku oblast.
Policijski službenici su muškarca odveli u stanicu na ispitivanje. Policija trenutno istražuje okolnosti incidenta.
Na osnovu nalaza istrage, biće donijeta odluka u skladu sa zakonom, prenosi Alo.
