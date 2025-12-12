Logo
Large banner

Sajber napad na franuski MUP: Napadač je uspio da pristupi brojnim datotekama

Izvor:

Tanjug

12.12.2025

12:39

Komentari:

0
Сајбер напад на франуски МУП: Нападач је успио да приступи бројним датотекама
Foto: Pixabay

Imejl serveri francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova bili su meta sajber napada ove nedjelje, rekao je danas ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez, dodajući da je istraga u toku.

"Došlo je do sajber napada. Napadač je uspio da pristupi brojnim datotekama. Nema dokaza da su one ozbiljno ugrožene", rekao je Nunjez za RTL radio.

Prema njegovim riječima, uvedene su mjere zaštite.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Gradovi i opštine

Oglasio se MUP Srpske: Nema razloga za uznemirenost

"Pojačali smo uslove pristupa računarskom sistemu za naše agente. Istraga je u toku", dodao je.

U ovoj fazi, kako se navodi, nema naznaka o porijeklu napada.

Podijeli:

Tagovi:

Francuska

sajber napadi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

МУП Републике Српске, полиција, грб

Gradovi i opštine

Oglasio se MUP Srpske: Nema razloga za uznemirenost

4 h

0
Ruža cvijet

Kultura

Umro legendarni glumac i komičar

4 h

0
Црвена звезда ''покварила'' суперкомпјутер

Fudbal

Crvena zvezda ''pokvarila'' superkompjuter

4 h

0
Састанак Владимира Путина и Реџепа Тајипа Ердогана

Svijet

Putin i Erdogan razgovarali 40 minuta iza zatvorenih vrata

4 h

0

Više iz rubrike

Састанак Владимира Путина и Реџепа Тајипа Ердогана

Svijet

Putin i Erdogan razgovarali 40 minuta iza zatvorenih vrata

4 h

0
Трамп: Сукоб у Украјини може да ескалира у трећи свјетски рат

Svijet

Tramp: Sukob u Ukrajini može da eskalira u treći svjetski rat

5 h

0
Парламент Бугарске једногласно прихватио оставку владе

Svijet

Parlament Bugarske jednoglasno prihvatio ostavku vlade

5 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Rusija pozdravlja tursku inicijativu za mir u Ukrajini

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

14

Nove fotografije sa Epstinovog imanja, brojni moćnici na njima

17

12

Mirka Vasiljević se okušala u ovim igrama, ali nije imala sreće

17

06

Opasnost od povreda: Igračka povučena sa tržišta BiH

16

58

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

16

50

Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner