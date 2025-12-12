Sajber napad na franuski MUP: Napadač je uspio da pristupi brojnim datotekama

Imejl serveri francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova bili su meta sajber napada ove nedjelje, rekao je danas ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez, dodajući da je istraga u toku.

"Došlo je do sajber napada. Napadač je uspio da pristupi brojnim datotekama. Nema dokaza da su one ozbiljno ugrožene", rekao je Nunjez za RTL radio.

Prema njegovim riječima, uvedene su mjere zaštite.

Gradovi i opštine Oglasio se MUP Srpske: Nema razloga za uznemirenost

"Pojačali smo uslove pristupa računarskom sistemu za naše agente. Istraga je u toku", dodao je.

U ovoj fazi, kako se navodi, nema naznaka o porijeklu napada.