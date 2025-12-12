Tramp: Sukob u Ukrajini može da eskalira u treći svjetski rat

12.12.2025
11:47
Komentari:0
Ako se sukob u Ukrajini nastavi, mogao bi da eskalira u treći svjetski rat, upozorio je predsjednik SAD Donald Tramp.
On je novinarima u Bijeloj kući rekao da bi volio da se sukob završi i da SAD vrijedno rade na tome.
"Taj sukob zasad ne utiče na SAD, osim ako se otme kontroli. Takve stvari se završavaju svjetskim ratom", naveo je Tramp.
#Watch | United States President Donald Trump has warned that the ongoing Russia-Ukraine conflict could potentially snowball into a "third world war" pic.twitter.com/G75zizUCBq— NDTV WORLD (@NDTVWORLD) December 12, 2025
Najnovije
Najčitanije
12
20
12
09
12
06
12
06
11
59
Trenutno na programu