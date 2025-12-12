Tramp: Sukob u Ukrajini može da eskalira u treći svjetski rat

Ako se sukob u Ukrajini nastavi, mogao bi da eskalira u treći svjetski rat, upozorio je predsjednik SAD Donald Tramp.

On je novinarima u Bijeloj kući rekao da bi volio da se sukob završi i da SAD vrijedno rade na tome.

"Taj sukob zasad ne utiče na SAD, osim ako se otme kontroli. Takve stvari se završavaju svjetskim ratom", naveo je Tramp.