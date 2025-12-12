Logo
Large banner

Tramp: Sukob u Ukrajini može da eskalira u treći svjetski rat

12.12.2025

11:47

Komentari:

0
Трамп: Сукоб у Украјини може да ескалира у трећи свјетски рат
Foto: Tanjug/AP

Ako se sukob u Ukrajini nastavi, mogao bi da eskalira u treći svjetski rat, upozorio je predsjednik SAD Donald Tramp.

On je novinarima u Bijeloj kući rekao da bi volio da se sukob završi i da SAD vrijedno rade na tome.

"Taj sukob zasad ne utiče na SAD, osim ako se otme kontroli. Takve stvari se završavaju svjetskim ratom", naveo je Tramp.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Парламент Бугарске једногласно прихватио оставку владе

Svijet

Parlament Bugarske jednoglasno prihvatio ostavku vlade

1 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Rusija pozdravlja tursku inicijativu za mir u Ukrajini

1 h

0
Преминула "краљица" пластичних операција

Svijet

Preminula "kraljica" plastičnih operacija

1 h

0
До Квон краљ криптовалута, осуђен због преваре

Svijet

Kralj kriptovaluta osuđen zbog prevare: Krio se u Crnoj Gori, evo koliku kaznu je dobio

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

20

Virus "supergripa" registrovan i u Rumuniji

12

09

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

12

06

Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

12

06

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

11

59

Ove registarske tablice koštaju kao stan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner