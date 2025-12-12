Kralj kriptovaluta osuđen zbog prevare: Krio se u Crnoj Gori, evo koliku kaznu je dobio

Do Kvon, preduzetnik koji stoji iza dvije kriptovalute koje su prije tri godine izgubile 40 milijardi dolara i izazvale krah sektora, osuđen je na 15 godina zatvora zbog prevare.

Južnokorejac (34) izjasnio se krivim po dvije tačke optužnice SAD za zavjeru radi prevare i prevaru putem elektronskih komunikacija.

Kvon, koji je suosnivač kompanije Terraform Labs sa sjedištem u Singapuru i razvio valute TerraUSD i Luna, osuđen je na saslušanju u Njujorku.

Američki okružni sudija Pol Engelmajer nazvao je njegove zločine „prevarom epskih generacijskih razmjera“.

Sudija je izrekao dužu kaznu od 12 godina koliko su tražili tužioci, rekavši da bi bila preblaga s obzirom na štetu koju je nanio žrtvama.

"U istoriji federalnih gonjenja, vrlo malo slučajeva je prouzrokovalo veću novčanu štetu od vas", rekao je.

Američka vlada je tvrdila da su Kvonove prevarne radnje i postupanje sa kupcima doprinijeli "kripto zimi" 2022. godine i neuspjehu Sema Bankman-Fridovog FTX-a .

"Ne tvrdim niti ću ikada tvrditi da je moje ponašanje bilo industrijski standard i tržišna praksa. Ako jesu, to su bili loši industrijski standardi i tržišna praksa i ja kao jedan od lidera na tržištu trebalo bi da budem lično odgovoran. Krivica za patnju svih treba da bude usmjerena na mene. Skoro svaki budni trenutak posljednjih nekoliko godina proveo sam razmišljajući šta sam mogao drugačije da uradim i šta mogu da uradim sada da ispravim stvari", rekoa je on.

Kvonovi advokati su tvrdili da bi trebalo da bude osuđen na najviše pet godina zatvora, tvrdeći da su njegovi postupci motivisani željom da podrži TerraUSD stabilnu valutu kompanije Terraform, a ne ličnom dobitkom.

Sudija je zahtjev nazvao "izuzetno nerazumnim".

Kvon je u pritvoru SAD od ekstradicije iz Crne Gore prošle godine, gdje je bio zatvoren zbog korišćenja lažnog pasoša.

Kao dio svog priznanja krivice, Kvon je pristao da se odrekne 19,3 miliona dolara i neke imovine za koju tužioci tvrde da je stekao prevarom.

Tužioci su rekli da će podržati Kvona da odsluži drugu polovinu kazne u Južnoj Koreji, gdje se i dalje suočava sa optužbama, ako se pridržava uslova sporazuma o priznanju krivice.

Tužioci su rekli da neće tražiti nadoknadu štete za investitore koji su izgubili ukupno 40 milijardi dolara, rekavši da bi mogućnost utvrđivanja svakog njihovog gubitka bila previše složena.