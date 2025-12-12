Logo
Large banner

Kralj kriptovaluta osuđen zbog prevare: Krio se u Crnoj Gori, evo koliku kaznu je dobio

Izvor:

Telegraf

12.12.2025

10:55

Komentari:

0
До Квон краљ криптовалута, осуђен због преваре
Foto: Tanjug/AP/Risto Bozovic

Do Kvon, preduzetnik koji stoji iza dvije kriptovalute koje su prije tri godine izgubile 40 milijardi dolara i izazvale krah sektora, osuđen je na 15 godina zatvora zbog prevare.

Južnokorejac (34) izjasnio se krivim po dvije tačke optužnice SAD za zavjeru radi prevare i prevaru putem elektronskih komunikacija.

Болница

Svijet

Skandal potresao poznatu kliniku: Dijete 814) zlostavljano i snimljeno pod anestezijom

Kvon, koji je suosnivač kompanije Terraform Labs sa sjedištem u Singapuru i razvio valute TerraUSD i Luna, osuđen je na saslušanju u Njujorku.

Američki okružni sudija Pol Engelmajer nazvao je njegove zločine „prevarom epskih generacijskih razmjera“.

Sudija je izrekao dužu kaznu od 12 godina koliko su tražili tužioci, rekavši da bi bila preblaga s obzirom na štetu koju je nanio žrtvama.

"U istoriji federalnih gonjenja, vrlo malo slučajeva je prouzrokovalo veću novčanu štetu od vas", rekao je.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Dejton konstantno ruše bošnjački faktori na štetu Srba

Američka vlada je tvrdila da su Kvonove prevarne radnje i postupanje sa kupcima doprinijeli "kripto zimi" 2022. godine i neuspjehu Sema Bankman-Fridovog FTX-a .

"Ne tvrdim niti ću ikada tvrditi da je moje ponašanje bilo industrijski standard i tržišna praksa. Ako jesu, to su bili loši industrijski standardi i tržišna praksa i ja kao jedan od lidera na tržištu trebalo bi da budem lično odgovoran. Krivica za patnju svih treba da bude usmjerena na mene. Skoro svaki budni trenutak posljednjih nekoliko godina proveo sam razmišljajući šta sam mogao drugačije da uradim i šta mogu da uradim sada da ispravim stvari", rekoa je on.

Kvonovi advokati su tvrdili da bi trebalo da bude osuđen na najviše pet godina zatvora, tvrdeći da su njegovi postupci motivisani željom da podrži TerraUSD stabilnu valutu kompanije Terraform, a ne ličnom dobitkom.

Sudija je zahtjev nazvao "izuzetno nerazumnim".

Horoskop

Zanimljivosti

Ova 3 znaka će živjeti kao kraljevi naredne godine: Ispuniće im se sve želje

Kvon je u pritvoru SAD od ekstradicije iz Crne Gore prošle godine, gdje je bio zatvoren zbog korišćenja lažnog pasoša.

Kao dio svog priznanja krivice, Kvon je pristao da se odrekne 19,3 miliona dolara i neke imovine za koju tužioci tvrde da je stekao prevarom.

Tužioci su rekli da će podržati Kvona da odsluži drugu polovinu kazne u Južnoj Koreji, gdje se i dalje suočava sa optužbama, ako se pridržava uslova sporazuma o priznanju krivice.

Округли сто

Republika Srpska

Okrugli sto o tri decenije Dejtonskog mirovnog sporazuma

Tužioci su rekli da neće tražiti nadoknadu štete za investitore koji su izgubili ukupno 40 milijardi dolara, rekavši da bi mogućnost utvrđivanja svakog njihovog gubitka bila previše složena.

Podijeli:

Tagovi:

kriptovalute

prevara

presuda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Медији тврде: Милојевић одлази из Звезде, враћа се Деки?

Fudbal

Mediji tvrde: Milojević odlazi iz Zvezde, vraća se Deki?

1 h

0
Популарни пјевач отказао наступ за Нову годину: "Нисам успио"

Scena

Popularni pjevač otkazao nastup za Novu godinu: "Nisam uspio"

1 h

0
Одјекнула снажна експлозија, у кући пронађено тијело мушкарца

Hronika

Odjeknula snažna eksplozija, u kući pronađeno tijelo muškarca

2 h

0
Убијена Ребека Парк

Svijet

Izvadili joj bebu iz stomaka: Majka i očuh optuženi za brutalno ubistvo trudnice

2 h

0

Više iz rubrike

Скандал потресао познату клинику: Дијете (14) злостављано и снимљено под анестезијом

Svijet

Skandal potresao poznatu kliniku: Dijete (14) zlostavljano i snimljeno pod anestezijom

1 h

0
Убијена Ребека Парк

Svijet

Izvadili joj bebu iz stomaka: Majka i očuh optuženi za brutalno ubistvo trudnice

2 h

0
Жена заробила и мјесецима мучила мужа: Побјегао бос из псећег кавеза

Svijet

Žena zarobila i mjesecima mučila muža: Pobjegao bos iz psećeg kaveza

2 h

0
Снажна руска офанзива у УН у корист Срба: На мети Хаг!

Svijet

Snažna ruska ofanziva u UN u korist Srba: Na meti Hag!

2 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

09

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

12

06

Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

12

06

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

11

59

Ove registarske tablice koštaju kao stan

11

56

Gužve na dva granična prelaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner