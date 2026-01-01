Logo
Kako izdržati cijelu noć u štiklama

01.01.2026

21:31

Komentari:

0
Како издржати цијелу ноћ у штиклама

Mnogo je razloga zašto, nezavisno od naše visine i građe, volimo da nosimo štikle u posebnim prilikama.

Činjenica je da vizuelno izdužuju figuru, doprinose dobrom držanju i sjajno upotpunjuju elegantne komade, ali ipak, veče u cipelama s visokim potpeticama za mnoge predstavlja pravu noćnu moru.

Žuljevi, neprijatnost i bolovi često su nezaobilazan dio ovog iskustva, pogotovo ako ste odabrali model čiji vam broj ili oblik u stvari ne odgovaraju.

S obzirom na to da se doček Nove godine približio, evo nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći da bezbolno provedete noć u svojim omiljenim štiklama, prenosi b92.

Stručnjakinja za njegu stopala Lisa Kej je za britanski "Miror" podijelila nekoliko sjajnih savjeta za pripremu stopala i peta prije burne noći, a za jedan od ključnih trikova trebaće vam samo - dezodorans.

"Odličan i vrlo isplativ trik za zaustavljanje trenja i trljanja za vrijeme nošenja štikli je nanošenje roll-on dezodoransa na bočne strane vaših stopala. Tako ćete stvoriti barijeru između vaše kože i cipele. Dok nosite cipele s visokim potpeticama tokom noći, stopala prirodno mogu da vam se znoje, a dezodorans će vam pomoći da zadrži tu vlagu na mjestu gdje možete početi da osjećate iritaciju i žuljeve", objasnila je Kej, otkrivši kakav je tip cipela najbolje odabrati kako biste izbjegli bolove.

"Odabir prave cipele za vaš oblik stopala je ključan. Ako imate široka stopala, četvrtasti i zaobljeni prsti često su prikladniji od cipela sa špicastim vrhovima. Takođe, odabir cipela s malom platformom može biti od velike pomoći. Centimetar ili dva u prednjem dijelu cipela ublažiće pritisak tjelesne težine s dijela pete i rasporediti ga kako biste imali ravnomjerniji oslonac", istakla je.

štikle

proslava

