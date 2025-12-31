Ako Novu godinu slavite kod kuće, evo šta možete pripremiti

Izvor:
Kliks
31.12.2025
13:21
Ukoliko ćete Novu godinu dočekati kod kuće, za sebe i svoje goste možete spremiti nekoliko brzih i jednostavnih jela koji će biti savršena grickalica za veče.
Ovi prijedlozi praktičnih zalogaja koji se lako pripremaju ne zahtijevaju puno sastojaka, a savršeni su za opušteno novogodišnje druženje i grickanje do ponoći.
Lisnato tijesto s punjenjem
Ideje za punjenje:
sir + šunka
pesto + sir
hrenovke
Priprema:
Izrežite gotovo lisnato tijesto na trakice, napunite kombinacijama po želji, zarolajte i pecite 15ak minuta na 200°C dok ne porumeni.
Brzi kanapei
Kombinacije:
krem sir + dimljeni losos
namaz od tunjevine + kiseli krastavac
humus + pečena paprika
Hljeb izrežite na male komade i zapecite u rerni dok ne postane hrskav. Premažite nekom od kombinacija po želji.
Pica rolnice
Sastojci:
1 pakiranje lisnatog tijesta
3–4 kašike kečapa
100–150 grama ribanog sira
šunka/salama/kulen
origano ili pizza začin
1 jaje (za premazivanje)
Priprema:
Razvucite lisnato tijesto na radnoj površini.
Premažite tankim slojem kečapa. Pospite sir, zatim dodajte šunku ili salamu. Pospite malo origana. Zarolajte tijesto u čvrsti rolat. Režite na kolutiće debljine 2–3 cm. Posložite na papir za pečenje i premažite razmućenim jajetom.
Mini pečeni krompirići
mladi krompir
maslinovo ulje
začini
kiselo vrhnje i bijeli luk (za umak)
Mladi krompir prerežite na pola, posolite, dodajte malo maslinovog ulja i začine po želji. Pecite dok ne porumeni. Poslužite s umakom od kiselog vrhnja i sitno nasjeckanog bijelog luka.
