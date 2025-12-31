Logo
Ako Novu godinu slavite kod kuće, evo šta možete pripremiti

31.12.2025

13:21

Ако Нову годину славите код куће, ево шта можете припремити

Ukoliko ćete Novu godinu dočekati kod kuće, za sebe i svoje goste možete spremiti nekoliko brzih i jednostavnih jela koji će biti savršena grickalica za veče.

Ovi prijedlozi praktičnih zalogaja koji se lako pripremaju ne zahtijevaju puno sastojaka, a savršeni su za opušteno novogodišnje druženje i grickanje do ponoći.

Lisnato tijesto s punjenjem

Ideje za punjenje:

sir + šunka

pesto + sir

hrenovke

Priprema:

Izrežite gotovo lisnato tijesto na trakice, napunite kombinacijama po želji, zarolajte i pecite 15ak minuta na 200°C dok ne porumeni.

Brzi kanapei

роберто карлос

Fudbal

Legendarni Roberto Karlos hitno operisan

Kombinacije:

krem sir + dimljeni losos

namaz od tunjevine + kiseli krastavac

humus + pečena paprika

Hljeb izrežite na male komade i zapecite u rerni dok ne postane hrskav. Premažite nekom od kombinacija po želji.

Pica rolnice

Sastojci:

1 pakiranje lisnatog tijesta

3–4 kašike kečapa

100–150 grama ribanog sira

šunka/salama/kulen

origano ili pizza začin

1 jaje (za premazivanje)

Priprema:

Razvucite lisnato tijesto na radnoj površini.

Tuca ulica bg

Srbija

Tuča nasred ulice: Svađa u saobraćaju prerasla u fizički obračun

Premažite tankim slojem kečapa. Pospite sir, zatim dodajte šunku ili salamu. Pospite malo origana. Zarolajte tijesto u čvrsti rolat. Režite na kolutiće debljine 2–3 cm. Posložite na papir za pečenje i premažite razmućenim jajetom.

Mini pečeni krompirići

mladi krompir

maslinovo ulje

začini

kiselo vrhnje i bijeli luk (za umak)

Mladi krompir prerežite na pola, posolite, dodajte malo maslinovog ulja i začine po želji. Pecite dok ne porumeni. Poslužite s umakom od kiselog vrhnja i sitno nasjeckanog bijelog luka.

Tagovi:

Hrana

Savjeti

