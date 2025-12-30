Kiseli kupus može da traje do ljeta, samo dodajte ovaj sastojak

Da bi vam kiseli kupus potrajao do ljeta, potrebno je da obratite pažnju na nekoliko ključnih faktora. Naime, u ovom periodu mnogi primjete da kiseli kupus počinje da se kvari, iako ga ima još uvijek mnogo u buretu.

Međutim, ako pratite nekoliko jednostavnih koraka, nećete morati da ga bacite.

Ako primjetite da zakiseljena voda previše pjeni, potrebno je da u bure dodate vinobran u količini od 5 do 10 grama. Ovaj dodatak može pomoći u održavanju svježine kupusa i spriječiti dalje kvarenje.

Postoji još jedan provjereni način da spasite kiseli kupus, a to je metoda sa soli, koja se pokazala efikasnom.

Pripremite 4 odsto rastvor soli – za 10 litara vode potrebno je 400 grama soli. Ovu količinu soli sipajte u kantu, a zatim nalivajte rastvor dok nivo tečnosti ne dođe do visine šake iznad gornjeg sloja kupusa. Nakon toga, prebacite kupus u novo bure, pritiskajući ga kako bi glavice ostale potopljene. Ovaj postupak će osigurati da kupus ostane ukusan i zdrav.

Zatim, veoma je važno da bure sa kupusom premjestite u podrum gdje nema direktne dnevne svjetlosti. Na taj način ćete sačuvati kvalitet kiselog kupusa do ljeta. Ova temperatura i tamno okruženje spriječiće prebrzo kvarenje i pomoći da kupus zadrži svoj izvorni ukus i nutritivne vrijednosti.

Pored ovih metoda, preporučuje se i da povremeno provjerite stanje kupusa, te po potrebi dodate još soli ili vinobrana. Pravilno čuvanje kiselog kupusa je ključ za dugotrajno uživanje u ovom zdravom i ukusnom proizvodu.

(alo.rs)