Banjalučanka izrađuje nakit s karakterom: Njene kreacije su nešto više od ukrasa

Mlada umjetnica iz Banjaluke Dragana Kuzmanović Bijelić, maštom i lutanjem stvara nakit, a svoje znanje dijeli kroz radionice koje sve više privlače pažnju ljudi željnih stvaranja i predaha od svakodnevice.

“Ideja je došla 2017. godine, prvo sam nakit pravila za sebe, ali sam primjetila da ljudima privlači pažnju. Čak su i mnogi pitali, može li se kupiti ili da napravim i njima. Onda sam pomislila da to i nije loše pa sam počela da pravim nakit za neke moje drugarice i tako se to nekako širilo”, kaže Dragana Kuzmanović Bijelić, mlada umjetnica iz Banjaluka.

Dragana naglašava da je naziv onakav kakav treba da bude jer i sama često zaluta kao i da je “Lutajuća kreacija” brend koji ona često naziva i “moje prvo dijete”.

“Svi komadi nakita su unikatni. Inspiracija mi je najviše bila priroda, grančice, biljčice. Kako dosta čitam, bilo je tu i motiva iz književnosti. Takođe nalazi se i dosta motiva iz nekih umjetničkih dijela”, kaže Dragana za ATV.

Za izrađivanje koristi epsoki smolu čije sušenje oduzima dva do tri dana. Kako i sama kaže od početka je koristila razne tehnike, motive, a najtraženiji je personalizovani nakit u kojem ljudi najviše uživaju.

“Pored nakita pravila sam i obilježivače za knjige i to sam baš radila. Shvatila sam da stvarno ima ljudi koji vole da čitaju jer sam na početku mislila da to i neće ići kao što je bilo sa nakitom”, kaže Dragana.

Na pitanje da li joj neko pomaže u cijeloj priči Dragana pojašnjava:

“Moje sestre Jelena i Tanja su od početka tu uz mene. Najviše su mi pomagale na sajmovima jer se za sajmove najviše pripremalo i najviše komada je potrebno. Pomažu mi oko dostave kao i sušenja jer potrebno da se on prati. Kod organizacije radionica one su i lijeva i desna ruka”.

Dragana Kuzmanović Bijelica "Lutajuća kreacija"

U ovom kreativnom ali i ozbiljnom poslu najviše problema zadaje pronalaženje materijala koji i nije uvijek pristupačan, tako da se Dragana odlučila za naručivanje materijala iz drugih zemalja.

“Najdalje gdje je nakit putovao je Amerika, isto tako neke od zemlje Evrope. Ali najčešće je to BiH i Srbija”, rekla je Dragana.

Kao kreator "Lutajuće kreacije" ističe da je otkriće radionice pravi pogodak jer na jednostavan i zanimljiv način svoje znanje prenosi drugima.

“Muž mi je predložio da napravim radionicu, kako bih druge učila kako da izrađuju nakit. Jedna radionica je bila u novembru koja se zvala “Nakit i vino”, a druga u decembru pod nazivom “Ukras i vino”, gdje su žene uz vino, muziku i poslastice imale priliku da stvore neke svoje kreacije i prepuste se cijelom doživljaju", rekla je Dragana.

Dragana poručuje da u svijetu brzih dešavanja i loših vijesti, važno je povremeno zalutati.