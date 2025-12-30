Ninković: Prijedlog budžeta dostavljen sa zakašnjenjem

Gradska uprava Banjaluka nije dostavila Skupštini grada u dogovorenom roku Prijedlog budžeta za 2026. godinu kako bi sjednica mogla da bude održana 5. januara, kao što je bilo najavljeno, rekao je Srni predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković.

On kaže da je riječ o obimnom materijalu i da je potrebno vrijeme da odbornici pripreme amandmane na budžet kako bi bio po mjeri svih građana.

Ninković je rekao da je Prijedlog budžeta dostavljen sa zakašnjenjem i da se nada da će sjednica Skupštine grada biti održana u prvoj polovini januara.

"Ono što sa sigurnošću mogu obećati jeste da ćemo, uprkos opstrukcijama, u narednim danima intenzivno raditi na pripremi materijala za narednu sjednicu, te da ćemo usvojiti Budžet grada koji će biti zasnovan na stvarnim potrebama sa terena", naveo je Ninković.

Odbornici Skupštine grada usvojili su 18. decembra Nacrt budžeta za 2026. godinu u iznosu od 268.547.100 KM i uputili ga u javnu raspravu koja je završena prošle sedmice.