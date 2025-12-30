Ove banjalučke ulice će biti zatvorene zbog proslave Nove godine

Izvor:
ATV
30.12.2025
07:19
Komentari:0
Zbog proslave Nove godine saobraćaj u Banjaluci će sutra i prekosutra biti obustavljen na nekoliko lokacija, saopštili su iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.
Kako navode, u srijedu i četvrtak od 19.30 do 1.30 časova saobraćaj će biti obustavljen u ulici Olimpijskih pobjednika, na dijelu od Bulevara srpske vojske do zgrade RTRS-a i u Gundulićevoj ulici na dijelu od ulice Olimpijskih pobjednika do ogranka Gundulićeve ulice kod broja 102.
"Regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće na propisan način službenici Ministarstva unutrašnjih poslova RS. Na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju pomenutim ulicama biće izvršeno preusmjeravanje autobusa", naveli su iz tog odjeljenja.
