Ove banjalučke ulice će biti zatvorene zbog proslave Nove godine

Izvor:

ATV

30.12.2025

07:19

Foto: ATV

Zbog proslave Nove godine saobraćaj u Banjaluci će sutra i prekosutra biti obustavljen na nekoliko lokacija, saopštili su iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Kako navode, u srijedu i četvrtak od 19.30 do 1.30 časova saobraćaj će biti obustavljen u ulici Olimpijskih pobjednika, na dijelu od Bulevara srpske vojske do zgrade RTRS-a i u Gundulićevoj ulici na dijelu od ulice Olimpijskih pobjednika do ogranka Gundulićeve ulice kod broja 102.

"Regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće na propisan način službenici Ministarstva unutrašnjih poslova RS. Na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju pomenutim ulicama biće izvršeno preusmjeravanje autobusa", naveli su iz tog odjeljenja.

Nova godina

Banjaluka

obustava saobraćaja

