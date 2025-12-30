Loše vijesti iz NBA: Nikola Jokić povrijedio koljeno, jedva izašao sa terena

30.12.2025
07:06
Komentari:0
Denver jeste poražen od Majamija, ali je teži udarac povreda najboljeg košarkaša na svijetu Nikole Jokića.
Košarkaš Majamija Haime Hakez odgurnuo je Spensera Džonsa, koji je slučajno ispružio nogu i nagazio Jokića. Srpski centar je bio sa obe noge na parketu, zbog čega je došlo do hiperekstenzije koljena.
Nema još zvaničnih informacija, ali se na društvenim mrežama javio ljekar koji je na osnovu snimka prognozirao koliko će Nikola morati da pauzira na osnovu snimaka.
Nikola Jokic is down in visible pain, grabbing his leg.— OutOfSightSports🚀™️ (@OOSSports) December 30, 2025
Prayers up 🙏 🔥 #NBA #MileHighBasketball
pic.twitter.com/ZGIZ4PK4Q0
Dejvid Džej Čao je profesionalni doktor koji analizira povrede sportista u Americi, smatra da je povreda zabrinjavajuća.
"Na osnovu videa očekuje se hipertenzija lijevog koljena i "modrica". Proći če nekoliko nedjelja dok se vrati na teren, ali se nadam da su ligamenti pošteđeni, što bi mu završilo sezonu", napisao je on.
Nikola Jokic suffers concerning knee injury…— David J. Chao - ProFootballDoc (@ProFootballDoc) December 30, 2025
By video, expecting hyperextension bone bruise. Will miss time (weeks) but hoping ACL spared and not season ending.
More NBA injury analysis to come at https://t.co/uyUp5y42lE pic.twitter.com/E99pnEt3QJ
Jokić se poslije pada odmah uhvatio za koljeno, ležao je na parketu i previjao se od bolova. Trener Dejvid Adelman je kad se igra zaustavila ušao na teren kako bi vidio šta je sa srpskim igračem. Ustali su svi igrači sa klupe Denvera, Nikola klimnuo glavom da može sam, ali su mu pomogli da ustane, pa je jedva hodao i u bolovima nekako došao do svlačionice, tokom drugog poluvremena nije bio ni na klupi.
Društvo
5 h1
Košarka
13 h0
Fudbal
13 h0
Zanimljivosti
13 h0
Najnovije
Najčitanije
12
13
12
07
11
41
11
37
11
30
Trenutno na programu