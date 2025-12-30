Loše vijesti iz NBA: Nikola Jokić povrijedio koljeno, jedva izašao sa terena

Denver jeste poražen od Majamija, ali je teži udarac povreda najboljeg košarkaša na svijetu Nikole Jokića.

Košarkaš Majamija Haime Hakez odgurnuo je Spensera Džonsa, koji je slučajno ispružio nogu i nagazio Jokića. Srpski centar je bio sa obe noge na parketu, zbog čega je došlo do hiperekstenzije koljena.

Nema još zvaničnih informacija, ali se na društvenim mrežama javio ljekar koji je na osnovu snimka prognozirao koliko će Nikola morati da pauzira na osnovu snimaka.

Dejvid Džej Čao je profesionalni doktor koji analizira povrede sportista u Americi, smatra da je povreda zabrinjavajuća.

"Na osnovu videa očekuje se hipertenzija lijevog koljena i "modrica". Proći če nekoliko nedjelja dok se vrati na teren, ali se nadam da su ligamenti pošteđeni, što bi mu završilo sezonu", napisao je on.

Nikola Jokic suffers concerning knee injury…



By video, expecting hyperextension bone bruise. Will miss time (weeks) but hoping ACL spared and not season ending.

More NBA injury analysis to come at https://t.co/uyUp5y42lE pic.twitter.com/E99pnEt3QJ — David J. Chao - ProFootballDoc (@ProFootballDoc) December 30, 2025

Jokić se poslije pada odmah uhvatio za koljeno, ležao je na parketu i previjao se od bolova. Trener Dejvid Adelman je kad se igra zaustavila ušao na teren kako bi vidio šta je sa srpskim igračem. Ustali su svi igrači sa klupe Denvera, Nikola klimnuo glavom da može sam, ali su mu pomogli da ustane, pa je jedva hodao i u bolovima nekako došao do svlačionice, tokom drugog poluvremena nije bio ni na klupi.