"Odjednom ima novca za igrača kao što je Pejn" Pomoćnik Željka Obradovića otvorio dušu

Devet utakmica kasnije, uprkos startnoj seriji Mirka Ocokoljića od četiri pobjede, trijumfa u Vječitom derbiju, agonija crno-bijelih, utisak je, sve je veća.

Đoan Penjaroja je angažovan zategne svlačionicu i vrati beogradski tim na pravi kurs. Drugim riječima, da pokuša da spase sezonu.

Dan prije Partizanove posljednje utakmice u 2025. godini, one evroligaške u Valensiji, gostovanje Obradovićevog pomoćnika Đozepa Marije Iskijerda u radio emisiji španskog Es Radio, otvara rane Grobara koje ozbiljno peku od kraja novembra.

Riječi španskog stručnjaka tjeraju na razmišljanje, na stvaranje verzije alternativne istorije, na maštanje o tome kako je sezona mogla da izgleda da su u crno-bijelom taboru povlačeni drugačiji potezi, prenosi Mocart Sport.

– Prolazili smo težak period, seriju poraza i pojavile su se glasine da će Željko možda otići. Tada su mi komšije, prijatelji koje sam stekao van košarke, članovi Partizana, vlasnici sezonskih karata molili da kažem Željku da ne ide. Rekli su mi, citiram: Ovo nam je veoma važno. Nije važno ako izgubimo još utakmica, samo želimo da Željko ostane – rekao je Iskjerdo.

Upitan je Iskjerdo i o duelu sa Asvelom u Francuskoj, kada je Tajrik Džons umjesto u dresu, bio na klupi u civilu. Naravno, i o izjavama popularnog Žoca da Tajrika treba pitati zašto nije bio spreman da igra.

– Dolazim iz generacije u kojoj, ako si povrijeđen, ili si povrijeđen i ne igraš do kraja sezone, ili igraš utakmicu. Boli, rizikuješ… Profesionalni sportista, ne samo košarkaš, nikada nije stoprocentno zdrav. Uvijek imaš modrice, nešto boli… Ali moraš da igraš. A najvažnije od svega, važnije od Željka, jeste tim. Nekim igračima se do nije dopadalo i takve stvari su se povremeno događale. To je bio slučaj i protiv Asvela – objasnio je Iskijerdo.

Potvrdio je Iskijerdo da je klupska uprava Željku u potrazi za centrom poručila da ukoliko želi pojačanje na poziciji petice, Frenk Nikikina mora da ode.

– Da, da. Proces građenja tima ima uspone i padove, a u konkretnom slučaju centra kojeg smo željeli da dovedemo, nije bilo dovoljno novca. Sada odjednom ima dovoljno novca za igrače kao što je Kameron Pejn, za kojeg pouzdano znam da nije jeftin igrač. On je sjajan košarkaš koji mnogo košta. Nije tako bilo dok smo mi bili tu, a sada odjednom jeste. To su odluke koje klub donosi i mi nemamo moć odlučivanja tu. Ako mene pitate, odavno bih se riješio bih se nekolicine igrača, još prije nekoliko mjeseci – zaključio je Iskijerdo.