Alimpijević: Željko Obradović će se vratiti

Alimpijević je za početak govorio o Nikoli Jokiću, kao i Bogdanu Bogdanoviću, sa kojim je imao priliku da razgovora po imenovanju na mjestu selektora.

- Nisam vidio normalnijeg i skromnijeg čovjeka od Nikole Jokića. Imao sam priliku da razgovaram sa Bogdanom Bogdanovićem i svim ostalim igračima iz Evrolige. Vjerujte mi, ti razgovori su bili najlakši razgovori. Nisam morao ništa da objašnjavam. Svi razumiju šta nam je potrebno i koja je naša misija. Uvijek kažem da je znanje i autoritet kod igrača prva stvar koju žele da vide. Ako to vide, onda ste zaista u redu sa njima. Sigurno će to biti neki izazov, ali mislim da je to najpozitivniji izazov za mene. Mislim da je lakše raditi sa njima nego sa nekim ljudima na drugom nivou, jer košarkaši, kada postignu skoro sve što su mogli u životu, kada su zadovoljni svim što su uradili, onda im je lakši pristup - rekao je Alimpijević o izazovu preuzimanja reprezentacije.

Jokić je neposredno poslije pobjede Srbije protiv BiH čestitao košarkašima.

- Pratio je i utakmice naše reprezentacije. Nisam vjerovao da je uopšte imao vremena da gleda, ali mi je poslao sliku iz svoje kuće na kojoj gleda trening iz Beograda. Bio sam zaista iznenađen. Poslije toga, slao mi je poruke nekoliko puta poslije utakmica Bešiktaša. Gledao je utakmicu i rekao mi šta sam uradio na kraju u tom minutu, kako je ovaj igrač ovo uradio. Mislio sam da se šali, ali je stvarno gledao. Vidio sam da gleda - rekao je on.

U Evroligi trenutno više nema Etorea Mesine i Željka Obradovića, koji su odlučili da se povuku sa mjesta trenera. Alimpijević smatra da njihovo vrijeme nije prošlo.

- Vjerujem da je ovo samo takva sezona. Mesina i Željko su u kratkom periodu napustili svoje klubove. Mislim da se ovdje više radi o drugim stvarima nego o košarci. Ljudi su osvojili toliko trofeja i Evroliga i ne možemo reći ništa drugo. Dobra filozofija je uvijek dobra filozofija. Samo treba da se prilagodite. Željko je jedan od najboljih, a jedan od razloga zašto je jedan od najboljih je taj što se uvijek prilagođava novim tendencijama u košarci. Vjerujem da će se vratiti - rekao je Alimpijević.

Srpski trener vjeruje da je Bešiktaš spreman da se ovaj tim nađe u Evroligi.

- Postoji drugačija struktura kluba ako idete u Evroligu, ali ono u šta vjerujem i ono što sam vidio svojim očima svih ovih godina iznutra jeste da je ovaj klub spreman da ide u Evroligu sa svim ovim uslovima koje se traže. Marketing, medicinski blok, trenerski štab za fizičku spremnost, menadžment, vidite da smo spremni. Takođe, potencijalno imate dvije velike dvorane koje mogu biti vaš dom. Imate bazu navijača koja može učiniti svaku utakmicu ispunjenom. Svi igramo za navijače. Za takvu vrstu izazova, finansijska podrška je najvažnija. Vjerujem da Bešiktaš kao klub ima potencijal da se plasira u Evroligu i da se finansijski takmiči u budućnosti - podvukao je Alimpijević.