Logo
Large banner

ATV u Sankt Peterburgu: Igokea sutra gostuje Zenitu

Izvor:

ATV

22.12.2025

21:14

Komentari:

1
АТВ у Санкт Петербургу: Игокеа сутра гостује Зениту
Foto: ATV

Dan pred utakmicu košarkaši Igokee trenirali su u Sibur areni. Osjetili su obruče i u slove u dvorani koja bi sutra trebalo da bude ispunjena navijačima Zenita.

Prvo od tri gostovanja u Vinlajn basket kupu tim iz Aleksandrovca odradiće u Sankt Peterburgu.

Zadatak nije nimalo lagan, uz kadrovske probleme, ali osokoljeni pobjedom protiv FMP-a, gosti žele da se prikažu u najboljem svjetlu.

Podijeli:

Tagovi:

KK Igokea

Rusija

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

"Кошаркашка бомба": Пешић преузео евролигаша!

Košarka

"Košarkaška bomba": Pešić preuzeo evroligaša!

4 h

0
АТВ у Санкт Петербургу: Руски клубови организационо без премца

Košarka

ATV u Sankt Peterburgu: Ruski klubovi organizaciono bez premca

6 h

1
Игокеа у Санкт Петербургу

Košarka

Zenit i Igokea ukrštaju koplja: ATV u Sankt Peterburgu

10 h

0
Денвер због Јокића пише на ћирилици

Košarka

Denver zbog Jokića piše na ćirilici

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

49

Partizan doveo NBA pojačanje!

21

44

U 104. godini preminula najstarija Stočanka i jedna od najstarijih Hercegovki

21

27

Italija kaznila Epl sa 115 miliona dolara

21

27

Ljubišu "spržio" grom, a jedan detalj na nogama ga spasao: "Velika je to sreća"

21

18

U FBiH prijavljeno 14 smrtnih slučajeva, širi se virus A

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner