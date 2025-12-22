ATV u Sankt Peterburgu: Igokea sutra gostuje Zenitu

Izvor:
22.12.2025
Dan pred utakmicu košarkaši Igokee trenirali su u Sibur areni. Osjetili su obruče i u slove u dvorani koja bi sutra trebalo da bude ispunjena navijačima Zenita.
Prvo od tri gostovanja u Vinlajn basket kupu tim iz Aleksandrovca odradiće u Sankt Peterburgu.
Zadatak nije nimalo lagan, uz kadrovske probleme, ali osokoljeni pobjedom protiv FMP-a, gosti žele da se prikažu u najboljem svjetlu.
