ATV u Sankt Peterburgu: Ruski klubovi organizaciono bez premca

Najveća zemlja na svijetu i pod međunarodnim sankcijama uspijeva da odoli svim izazovima, pa je tako i na sportskom planu. Ruski klubovi u okviru svojih takmičenja funkcionišu na visokom nivou, a uvjerili smo se da su košarkaški organizaciono iznad većine Evroligaša.

Tako je Zenit iz Sankt Peterburga odličan primjer kako je postavljena klupska struktura. Za sportski dio zadužen je Sani Bećirović koji je došao nakon osvojene Evrolige sa Panatinaikosom.

- Klub je sjajan, naši prethodnici su odradili dobar posao. I ovdje je pritisak da se naprave vrhunski rezultati. Sve funkcioniše kako treba, VTB liga i Vinlajn Basket kup su takmičenja na kojima mogu mnogi da pozavide. Sve je kao pod konac. Ljudi koji rade u organizaciji čini sve da se dobro osjećamo, pored onoga što se dešava na terenu trude se da naprave šou i propratne aktivnosti, možemo reći da je nalik na NBA - istakao je Bećirović za ATV.

Za Sankt Peterburg važi da je najljepši ruski grad. Ni decembarska zima nije toliko jaka pa i razgledanje grada dolazi u obzir.

Sankt Peterburg

- Prelijep je. Mnogo je kulture ovdje. Stignem i sam da nešto vidim kada uhvatim vremena - rekao je Bećirović.

Saglasan je i trener Aleksander Sekulić.

- Kvalitet života je jako dobar. Ogroman je grad, pruža mnogo mogućnosti. Zovu ga Venecija sjevera i s pravom je tako - rekao je trener Zenita.

U Sankt Peterburgu je i najdublja metro stanica. Na 86 metara u zemlji je stanica Admiraltejskaja iz koje se dolazi do čuvenog muzeja Ermitaž. I na minus pet stepeni, grad vrvi od ljudi, a svaka zgrada priča svoju priču.

Sport je važan za Ruse, košarka je na trećem mjestu iza fudbala i hokeja. Zenit ima zapanjujuću infrastrukturu kojom gospodari Gasprom arena, stadion fudbalskog kluba, a smješten je Krestovskom ostrvu. Kanali koje pravi rijeka Neva, sa koje dolazi i hladan vjetar, razdvaja grad pa otud i poveznica sa Venecijom.