Denver nanizao šestu pobjedu, Jokić se novim tripl-dablom približio Oskaru Robertsonu

Košarkaši Denvera pobijedili su na svom terenu ekipu Orlanda rezultatom 126:115 (25:32, 43:22, 31:31, 27:30) u meču NBA lige, uz tripl-dabl učinak Nikole Jokića.

Nagetsi su pred svojim navijačima u "Bol areni" nanizali šestu pobjedu u NBA ligi i samo im još jedna nedostaje da izjednače svoj najduži trijumfalni niz iz ove sezone.

Do nove pobjede Denver je morao težim putem jer nije dobro otvorio utakmicu. Dozvolio je rivalu da već u finišu prve četvrtine stekne dvocifrenu prednost, da bi se početkom drugog kvartala suočio i sa najvećim zaostatkom od 14 poena - 33:47.

Ipak, brzo su se Nagetsi uozbiljili i zaigrali atomsku košarku. Počeli su da pogađaju iz svih pozicija kao na traci. Do odlaska na veliki odmor ubacili su još 35 poena, a Orlando sveli na svega sedam. Minus 14 ekspresno su pretvorili u plus 14 - 68:54.

Ispostavilo se da je ta sekvenca definitivno prelomila meč u korist Nagetsa jer Orlando u drugom poluvremenu nije imao snage da ozbiljnije zapreti preokretom. Denver je rutinski držao rivala na bezbjednoj udaljenosti, a razlika je u jednom trenutku iznosila i 21 poen.

Sa 23 poena, 13 asistencija i 11 skokova, Nikola Jokić je zabilježio 177. tripl-dabl učinak u karijeri. Još samo četiri mu nedostaju da sustigne legendarnog Oskara Robertsona, drugog na večnoj listi.

Srpski reprezentativac je na parketu proveo 38 minuta, a za to vrijeme je pogodio 10 šuteva iz 17 pokušaja - 0/2 za tri i 10/15 za dva poena. Sa linije penala samo jednom je promašio - 3/4.

Raspoložen je bio i Džamal Mari koji je ubacio 32 poena, uz tri asistencije i dva skoka. Kameron Džonson se zaustavio na 19, Tim Hardavej Mlađi na 12, a Brus Braun na 11 poena. Dvocifren je bio i Litvanac Jonas Valančjunas sa 10.

Među igračima Orlanda istakli su se Paulo Bankero i Vendel Karter sa po 26 postignutih poena. Bankero je sa 16 skokova i 10 asistencija upotpunio tripl-dabl učinak. Entoni Blek je ubacio 22, a Džet Hauard 12 poena. Bivši košarkaš Mege Goga Bitadze okončao je utakmicu sa šest poena, četiri skoka i jednom asistencijom.

Posle 20. pobjede u sezoni Denver je drugi na tabeli Zapadne konferencije, dok je Orlando sedmi na Istoku sa učinkom 15-12.