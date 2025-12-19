Da li ih još čuvate? Stare Barbi lutke danas mogu vrijediti pravo bogatstvo

Među starim stvarima spremljenim na tavanu ili u podrumu možda se krije predmet čija današnja vrijednost dostiže i desetine hiljada evra.

Posebno mjesto na kolekcionarskom tržištu zauzimaju stare Barbi lutke, koje su od dječije igračke s vremenom postale ozbiljan predmet ulaganja.

Iako se na prvi pogled čini nevjerovatnim, pojedini modeli Barbi danas vrijede više od solidnog polovnog automobila. Najpoznatiji primjer je originalna Barbi iz 1959. godine, prva ikada proizvedena. U zavisnosti od očuvanosti, njena cijena na aukcijama može dostići i do 23.000 evra. Upravo spoj nostalgije, istorijske važnosti i rijetkosti čini je izuzetno poželjnom među kolekcionarima širom svijeta.

Na ovom tržištu emocije igraju manju ulogu, dok presudna postaju jasna kolekcionarska pravila. Prva Barbi, prepoznatljiva po crno-bijelom kupaćem kostimu i visoko podignutom repu, smatra se pravim simbolom pop-kulture. Ipak, sama godina proizvodnje nije dovoljna - stanje lutke ključno je za njenu tržišnu vrijednost.

Vrijedi potražiti

Primjerci koji nikada nisu vađeni iz originalne ambalaže postižu znatno više cijene. Međutim, i korišćene lutke, ako su rijetke ili dio ograničenih izdanja, mogu se prodati za nekoliko hiljada evra. Posebno su tražena luksuzna izdanja, poput Barbi ukrašene pravim dijamantima koju je dizajnirala Lorejn Švorc, a koja je prodata za oko 7.500 dolara. Apsolutni rekord drži Barbi dizajnera Stefana Kanturija, čija je cijena premašila 300.000 dolara.

Prije nego što se riješite starih igračaka, vrijedi obratiti pažnju na nekoliko ključnih detalja koji direktno utiču na cijenu. Originalna kutija često vrijedi gotovo koliko i sama lutka. Godina proizvodnje takođe je presudna - modeli iz perioda od 1959. do kraja 1960-ih smatraju se najvrednijima. Veliku ulogu igraju i stanje šminke i kose, jer neoštećena šminka i izvorna frizura značajno povećavaju vrijednost, kao i originalni dodaci poput cipela, torbica i nakita.

Čak i ako nemate najrjeđi primjerak, Barbi lutke iz 1970-ih i 1980-ih godina posljednjih godina sve više dobijaju na cijeni. Tržište se neprestano mijenja, a kolekcionari su spremni da plate visoke iznose kako bi upotpunili svoje zbirke.

Ono što se nekome čini kao stara plastična igračka, drugome može predstavljati vrijedan dio kolekcionarske slagalice. Zato je prije poklanjanja ili bacanja pametno provjeriti oznake, uporediti modele na internetu i pogledati cijene na aukcijskim platformama. Možda se upravo u vašim rukama nalazi predmet koji može donijeti neočekivanu finansijsku dobit i potvrditi da se uspomene ponekad zaista isplate.

