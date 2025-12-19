Smrt Miloša (25) još uvijek nerazjašnjena: Tijelo pronađeno na obali rijeke, sa zavezanim rukama

Smrt mladog poštara iz Danilovgrada, Miloša Stamatovića (25), čije je tijelo 20. decembra 2022. godine pronađeno u koritu rijeke Morače, i dan danas otvara brojna pitanja koja su ostala bez odgovora.

Iako je Više državno tužilaštvo u Podgorici saopštilo da ne postoji osnovana sumnja da je bilo ko izvršilo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, do danas nije utvrđeno šta se dogodilo sa dijelom novca koji je kobnog dana poštar Miloš nosio sa sobom, takođe, ni zašto su mu bile vezane ruke.

Tijelo Miloša Stamatovića pronađeno je 20. decembra 2022.godine u koritu rijeke Morače u naselju Botun. Za njim se tragalo tri dana, odnosno nakon što su njegov nestanak prijavile kolege iz Pošte Crne Gore 17. decembra nakon što se nije vratio da razduži smjenu.

Kobnog dana, on je na teren krenuo sa 15.000 evra, koliko je i trebalo da podijeli penzionerskih naknada. U potragu za njim su se, sem policije, uključili i Miloševi bliski ljudi, a onda je otkrivena strašna istina. Najprije je, ubrzo nakon nestanka, pronađeno vozilo sa kojim je mladić prevozio novac.

U vozilu je uočeno između 2.000 i 3.000 evra, dok ostatak novca nije pronađen. Nedugo nakon toga, pronađeno je i tijelo Miloša. Njega je pronašao mještanin na obali, koji je odmah pozvao policiju.

Ono što je bilo misteriozno u cijelom slučaju jeste to da su ruke na tijelu mladića bile vezane sa prednje strane. Upravo zbog ovoga se sumnjalo da je Miloš žrtva krivičnog djela.

Ipak, Više državno tužilaštvo u Podgorici je, tri mjeseca nakon Miloševog pronalaska, saopštilo da je obdukcioni nalaz Miloša Stamatovića pokazao da je utopljenje uzrok smrti mladića. Više državno tužilaštvo u Podgorici, u predmetu formiranom povodom smrti M.S., lica koje je bilo zaposleno u Pošti Crne Gore, čije beživotno tijelo je pronađeno dana 20.12.2022. godine, preduzelo je sve neophodne mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja predmetnog događaja, i to pribavljeni su materijalni dokazi u vidu snimaka i analize video-nadzora, obavljeno je DNK, trasološko, grafološko, medicinsko i toksikološko vještačenje, kao i vještačenje po vještaku za digitalnu forenziku, a takođe u svojstvu svjedoka i građana saslušano je i više lica.

Nakon svestrane analize svih prikupljenih dokaza i podataka tužilaštvo je ocijenilo da povodom smrti navedenog lica ne postoji osnovana sumnja da je bilo koje lice izvršilo bilo koje krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti“, navodilo se u saopštenju objavljenom na sajtu Višeg tužilaštva, prenijele su “Vijesti”.

Ipak, pojedina pitanja su do danas ostala bez odgovora.

Tako nije utvrđeno gdje je ostatak novca koji je Miloš kobnog dana nosio sa sobom. Falilo je čak 13.000 evra. Sva ova pitanje muče njegove bliske prijatelje već dvije godine.

Emotivnom porukom oglasila i osoba bliska preminulom Milošu.

''600 dana je od kad te nema… Može da prođe još 600.000.000, ja im nikada vjerovati neću u sud koji su donijeli! Ja im nikada neću dati za pravo da samo na tebe svale krivicu. Pisaću i dalje kao što sam i do sad, i podsjećati često one koji zaista treba da odgovaraju, da si življi nego ikad!

Nadam se iskreno da će pravda kad tad izaći na vidjelo, jer više vjerujem tebi čija usta ne mogu da pričaju, nego njima koji ne zaklapaju! Počivaj u miru uz svoju majku, tu si najsigurniji!'', piše u objavi Miloševe bliske osobe.