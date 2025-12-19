Počela godišnja konferencija Vladimira Putina

19.12.2025
Putinova konferencija za medije "Direktna linija", ruski predsjednik sumira dešavanja u 2025. godini
Ruski predsjednik Vladimir Putin sumira rezultate 2025. godine danas u programu "Direktna linija" koji se uživo emituje iz Moskve.
Prva takva emisija je organizovana 2001, a od 2023. je spojena sa novogodišnjom konferencijom za štampu šefa Kremlja pod nazivom "Rezultati godine".
