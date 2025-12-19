Logo
Large banner

Počela godišnja konferencija Vladimira Putina

19.12.2025

10:36

Komentari:

0
Почела годишња конференција Владимира Путина
Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Putinova konferencija za medije "Direktna linija", ruski predsjednik sumira dešavanja u 2025. godini

Ruski predsjednik Vladimir Putin sumira rezultate 2025. godine danas u programu "Direktna linija" koji se uživo emituje iz Moskve.

Prva takva emisija je organizovana 2001, a od 2023. je spojena sa novogodišnjom konferencijom za štampu šefa Kremlja pod nazivom "Rezultati godine".

Podijeli:

Tagovi:

Direktna linija

Vladimir Putin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Владимир Путин путује у Америку

Svijet

Vladimir Putin putuje u Ameriku

14 h

0
Путин: Европски лидери су мали прасићи који желе профитирати од колапса Русије

Svijet

Putin: Evropski lideri su mali prasići koji žele profitirati od kolapsa Rusije

22 h

0
Путин: "Европски прасићи" надали се брзом распаду Русије

Svijet

Putin: "Evropski prasići" nadali se brzom raspadu Rusije

1 d

0
Путин припремио застрашујући одговор: Звијер иде у употребу

Svijet

Putin pripremio zastrašujući odgovor: Zvijer ide u upotrebu

1 d

0

Više iz rubrike

Snijeg Rumunija

Svijet

Snijeg u Saudijskoj Arabije – zimske čarolije u pustinji

1 h

0
Невиђен скандал! Дјеца преко трансфузије добила ХИВ

Svijet

Neviđen skandal! Djeca preko transfuzije dobila HIV

1 h

0
Дмитријев позвао Фон дер Лајенову и Мерца да поднесу оставке

Svijet

Dmitrijev pozvao Fon der Lajenovu i Merca da podnesu ostavke

1 h

0
Француски пољопривредници истоварују стајњак протестујући против трговинског споразума Меркосура са јужноамеричким земљама

Svijet

Francuski poljoprivrednici jutros započeli proteste ispred Makronove rezidencije

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

09

Stravična nesreća u BiH: Poginuo vozač kamiona

11

08

Dodik čestitao Nikoljdan

10

59

Odradio je fantastičan posao za svoj narod: Američki novinar visoko ocijenio zasluge Putina

10

53

Po porijeklu Slovenka, a u duši Srpkinja: "Birala sam ono najčistije u meni"

10

36

Počela godišnja konferencija Vladimira Putina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner