Rajilić: Sazrelo vrijeme za razdruživanje

Izvor:

SRNA

10.01.2026

10:21

Komentari:

0
Рајилић: Сазрело вријеме за раздруживање
Foto: ATV

Predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković Rajilić smatra da je odavno sazrelo vrijeme da se političari iz Republike Srpske ozbiljno fokusiraju na razdruživanje i ukidanje svake forme postojanja BiH.

Rajilićeva je ocijenila kao nebuloznu izjavu ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza "da je vrijeme da se započne ozbiljna rasprava o ukidanju entiteta u BiH".

"Treba pustiti da se svako razvija prema svom planu i bez bilo kakvih kočnica sa takozvanog vrha i nivoa BiH, jer taj nivo treba proglasiti nepotrebnim", rekla je Rajilićeva Srni.

zukan helez

BiH

Helez: Došlo je vrijeme da se započne rasprava o ukidanju entiteta u BiH

Ona je navela da je potrebno okrenuti se zemljama u regionu i svijetu i sve učiniti da nivo BiH nestane i na papiru i u praksi, jer svakako ne funkcioniše, troši stotine miliona KM narodnog novca, a nema nikakav rezultat.

"U tom slučaju ne bismo morali slušati bilo kakve nebuloze i nečiju mržnju, opsesiju i stalne prijetnje po mir, opstanak i napredak", zaključila je Rajilićeva.

Tagovi:

Zukan Helez

Božica Živković Rajilić

BiH

Republika Srpska

