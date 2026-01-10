Čeka nas teniska revolucija: Ponovo pokrenuta inicijativa za 5. Grend slem, evo koji grad bi bio domaćin

Predsjednik Italijanskog teniskog saveza, Anđelo Binagi, ponovo je pokrenuo inicijativu da Italija u budućnosti dobije peti Grend slem turnir, koji bi se igrao u Rimu.

Binagi smatra da bi dalji razvoj mogao da otvori vrata organizaciji novog Grend slema u prestonici Italije, gdje se već igra Masters turnir.

- Grend slem u Italiji biće moguć kada država prepozna i uloži u puni potencijal tenisa. Ministar ekonomije Đorđeti mi je rekao da ga na globalnim finansijskim skupovima, prije nego što ga i pozdrave, čestitaju zbog Sinera i italijanskog tenisa - izjavio je Binagi za list Korijere.

Italija je posljednjih godina izrasla u jednu od vodećih teniskih sila. Zemlja već organizuje završni ATP turnir, Dejvis kup finale, zajednički ATP i WTA turnir iz serije 1000 u Rimu, kao i niz manjih međunarodnih takmičenja.

Poseban zamah italijanskom tenisu dali su rezultati igrača. Janik Siner je stigao do prvog mjesta na ATP listi i osvojio četiri grend slem titule, dok je Jasmin Paolini, trenutno osma teniserka svijeta, dva puta igrala u finalima najvećih turnira. Italija ima osmoricu tenisera među 100 najboljih na svijetu, a značajne uspjehe bilježe i u dublu, zahvaljujući Paolini, Sari Erani, Andrei Vavasoriju i Simoneu Boleliju.

U međuvremenu, svjetske teniske organizacije sve više sarađuju sa Saudijskom Arabijom, čiji je državni investicioni fond uspostavio partnerstva sa ATP i WTA. Rijad je domaćin završnog WTA turnira, dok je ATP najavio da će od 2028. godine u Saudijskoj Arabiji organizovati i turnir iz serije Masters 1000.

Ipak, u Italiji vjeruju da bi uz podršku države i nastavak sportskih uspjeha Rim u budućnosti mogao da se nametne kao domaćin istorijskog, petog Grend slem turnira.

