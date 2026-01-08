Sabalenka: Propustiću nekoliko turnira

Najbolja teniserka svijeta Bjeloruskinja Arina Sabalenka izjavila je da ove sezone planira da ne igra na nekim turnirima kako bi zaštitila svoje tijelo.

Prema pravilima Ženske teniske asocijacije (WTA), najbolje igračice moraju u sezoni da odigraju sva četiri grend slem turnira, deset iz serije 1.000 i šest iz serije 500.

Teniserke mogu da budu kažnjene novčano ili oduzimanjem bodova ako neopravdano propuste neki turnir.

Sabalenka je prošle godine odigrala samo tri turnira iz serije 500 i to u Brizbejnu, Štutgartu i Berlinu.

"Sezona je definitivno luda i vidite koliko se igračica povređuje... Preskočiću nekoliko turnira kako bih zaštitila svoje tijelo jer sam se mnogo mučila prošle sezone", rekla je Sabalenka poslije pobjede protiv Rumunke Sorane Kirstee na turniru u Brizbejnu.

"Neke od turnira sam igrala potpuno bolesna ili sam bila zaista iscrpljena. Ove sezone ćemo pokušati da se malo bolje organizujemo, iako znam da će me kazniti na kraju", dodala je najbolja teniserka svijeta.