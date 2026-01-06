Lamin Jamal ispoštovao Novaka Đokovića

Španac je na svom Jutjub kanalu podijelio sve vezano za svoj put u Dubai, gdje je dobio nagradu, a tamo je naletio i na samog Đokovića.

Poslije nekoliko razmijenjenih riječi, i to na španskom jeziku gdje mu je Đoković rekao da je nevjerovatan, teniski GOAT je upitao Jamala da li bi htio da se fotografiše sa Stefanom, jer ga njegov sin, kako kaže, voli mnogo.

Naravno da problema nije bilo, odmah se začulo "Stefanee, Stefi, dođi" iz usta samog Novaka, a nedugo zatim njegov sin dobio je fotografiju za pamćenje, piše "Telegraf".

U nastavku pogledajte kako je sve to izgledalo: