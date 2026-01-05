Logo
Large banner

Novak Đoković ne igra za Srbiju u Dejvis kupu

05.01.2026

13:37

Komentari:

3
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају
Foto: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Novak Đoković neće igrati za Srbiju u meču Dejvis kupa protiv Čilea.

Srpski teniseri biće oslabljeni na startu kvalifikacija za F8 u Bolonji, jer selektor Viktor Troicki neće računati na najboljeg srpskog tenisera.

Selektor Viktor Troicki će u Santjago voditi Hamada Međedovića, Dušana Lajovića, debitanta Ognjena Milića i specijaliste za dubl, blizance Mateja i Ivana Sabanova. Duel se igra 6. i 7. februara na šljaci u Čileu odmah poslije Austraijan opena.

Inače, spisak reprezentativaca je podložan promjenama sve do žrijeba za meč koji će se održati 5. februara. Ukoliko preskoči prvi krug, reprezentaciju Srbije očekuje gostovanje Španiji u septembru 2026.

Podijeli:

Tag:

Novak Đoković

Komentari (3)
Large banner

Više iz rubrike

Новак Ђоковић учио познату љепотицу како да удара форхенд

Tenis

Novak Đoković učio poznatu ljepoticu kako da udara forhend

2 d

1
Тенисерка (45) добила позивницу за Аустралијан опен, ући ће у историју!

Tenis

Teniserka (45) dobila pozivnicu za Australijan open, ući će u istoriju!

3 d

0
Огласила се Јелена Ђоковић и честитала Нову годину пратиоцима са снажном поруком

Tenis

Oglasila se Jelena Đoković i čestitala Novu godinu pratiocima sa snažnom porukom

4 d

0
Огласио се Новак Ђоковић, ево шта је поручио за крај 2025. године!

Tenis

Oglasio se Novak Đoković, evo šta je poručio za kraj 2025. godine!

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

00

Poznato stanje državljanina BiH koji je povrijeđen u noćnom klubu u Švajcarskoj

14

57

Sve dionice auto-puteva u Republici Srpskoj prohodne, saobraćaj se odvija normalno

14

49

Četiri savjeta za bezbijedno uklanjanje leda i snijega sa automobila

14

43

Poplave širom Crne Gore, ekipe na terenu

14

27

Maduro izveden iz zatvora i stiže u sud u Njujorku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner