Novak Đoković ne igra za Srbiju u Dejvis kupu

Novak Đoković neće igrati za Srbiju u meču Dejvis kupa protiv Čilea.

Srpski teniseri biće oslabljeni na startu kvalifikacija za F8 u Bolonji, jer selektor Viktor Troicki neće računati na najboljeg srpskog tenisera.

Selektor Viktor Troicki će u Santjago voditi Hamada Međedovića, Dušana Lajovića, debitanta Ognjena Milića i specijaliste za dubl, blizance Mateja i Ivana Sabanova. Duel se igra 6. i 7. februara na šljaci u Čileu odmah poslije Austraijan opena.

Inače, spisak reprezentativaca je podložan promjenama sve do žrijeba za meč koji će se održati 5. februara. Ukoliko preskoči prvi krug, reprezentaciju Srbije očekuje gostovanje Španiji u septembru 2026.