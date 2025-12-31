Logo
Large banner

Oglasio se Novak Đoković, evo šta je poručio za kraj 2025. godine!

Izvor:

Telegraf

31.12.2025

20:10

Komentari:

0
Огласио се Новак Ђоковић, ево шта је поручио за крај 2025. године!
Foto: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Srpski teniser Novak Đoković priprema se u Dubaiju za početak nove sezone, u kojoj je prioritet osvajanje 25. Grend slem titule, koja bi ga još više učvrstila na teniskom Olimpu.

Novak Đoković je ove sezone stigao do polufinala na sva četiri najveća turnira. Morao je zbog povrede da preda meč Aleksanderu Zverevu u Australiji, potom je gubio od Janika Sinera, a na US Openu od Karlosa Alkaraza.

novak djokovic

Tenis

Đoković: Cilj mi je da igram na OI u Los Anđelesu 2028. godine

Osvojio je Đoković dva turnira, prvi, koji mu je ujedno bio i 100. u karijeru, uzeo je u maju u Ženevi, a na kraju godine bio je najbolji u Atini pobedivši u finalu Lorenca Musetija.

Australijan open je blizu, a Đoković će imati veću šansu nego što je to bio slučaj ove, jer takmičenje kreće kao četvrti nosilac i neće moći da se sukobi sa Alkarazom i Sinerom prije polufinala.

''2025: Gem, set i kraj. Godina (i vijek) za pamćenje. Hvala svima vama na podršci'', napisao je Đoković.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tagovi:

Novak Đoković

tenis

Grend slem

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новак Ђоковић добио награду за достигнућа у спорту

Svijet

Novak Đoković dobio nagradu za dostignuća u sportu

2 d

0
Новак Ђоковић и Рафаел Пагонис

Tenis

Novak Đoković otkrio buduću zvijezdu tenisa

1 sedm

0
Свашта: Објављена листа најбољих, ево гдје је Ђоковић

Tenis

Svašta: Objavljena lista najboljih, evo gdje je Đoković

2 sedm

0
Ђоковић се за турнир спрема са 14-годишњаком?

Tenis

Đoković se za turnir sprema sa 14-godišnjakom?

2 sedm

0

Više iz rubrike

Карлос Алкараз има нову тетоважу, забиљежио један од најважнијих дана у животу

Tenis

Karlos Alkaraz ima novu tetovažu, zabilježio jedan od najvažnijih dana u životu

1 d

0
Ђоковић: Циљ ми је да играм на ОИ у Лос Анђелесу 2028. године

Tenis

Đoković: Cilj mi je da igram na OI u Los Anđelesu 2028. godine

2 d

0
Тенисерка пала на допинг тесту као Синер, али није имала исти третман

Tenis

Teniserka pala na doping testu kao Siner, ali nije imala isti tretman

1 sedm

0
Огласио се први тренер Алкараза: Откривено које крив за раскид

Tenis

Oglasio se prvi trener Alkaraza: Otkriveno koje kriv za raskid

1 sedm

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

Novi AI alat omogućava svima da kreiraju video igre direktno na Jutjubu

20

50

Francuska od septembra uvodi zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina

20

40

Doktor otkriva trik protiv mamurluka u viralnom TikTok videu

20

30

Budite oprezni: Kako za minut da provjerite da li je onlajn prodavnica lažna

20

20

Ako pretjerano jedete i pijete za praznike, na ovo pazite

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner