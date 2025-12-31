Oglasio se Novak Đoković, evo šta je poručio za kraj 2025. godine!

Srpski teniser Novak Đoković priprema se u Dubaiju za početak nove sezone, u kojoj je prioritet osvajanje 25. Grend slem titule, koja bi ga još više učvrstila na teniskom Olimpu.

Novak Đoković je ove sezone stigao do polufinala na sva četiri najveća turnira. Morao je zbog povrede da preda meč Aleksanderu Zverevu u Australiji, potom je gubio od Janika Sinera, a na US Openu od Karlosa Alkaraza.

Tenis Đoković: Cilj mi je da igram na OI u Los Anđelesu 2028. godine

Osvojio je Đoković dva turnira, prvi, koji mu je ujedno bio i 100. u karijeru, uzeo je u maju u Ženevi, a na kraju godine bio je najbolji u Atini pobedivši u finalu Lorenca Musetija.

Australijan open je blizu, a Đoković će imati veću šansu nego što je to bio slučaj ove, jer takmičenje kreće kao četvrti nosilac i neće moći da se sukobi sa Alkarazom i Sinerom prije polufinala.

''2025: Gem, set i kraj. Godina (i vijek) za pamćenje. Hvala svima vama na podršci'', napisao je Đoković.

(Telegraf.rs)