Logo
Large banner

Svašta: Objavljena lista najboljih, evo gdje je Đoković

Izvor:

Agencije

16.12.2025

18:25

Komentari:

0
Свашта: Објављена листа најбољих, ево гдје је Ђоковић
Foto: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Svjedoci smo brojnih prepirki kada je u pitanju odgovor na to "Ko je najbolji teniser svih vremena".

Činilo se da će Rodžer Federer biti neprikosnoven, potom se pojavio i Rafael Nadal, a onda i Novak Đoković, čovjek iz "male zemlje" koji je došao do samog trona!

илу-писање-16122025

Zanimljivosti

Ove srpske riječi koristi cijeli svijet

Novak se nametao od prvog trenutka na ATP turu kao neko ko može da prestigne rekorde Federera i Nadala, kada je došao do 24. Gren slema pojedini su smatrali da i dalje nije pokazao zašto je "GOAT".

Ipak, Srbin je prije godinu i po dana svoju nevjerovatnu karijeru pečatirao zlatom na Olimpijskim igrama u Parizu.

Čini se da je upravo tada riješena čuvena debata i da je Novak Đoković neprikosnoven na vrhu. Međutim, i dalje ima stručnjaka i ljudi koji smatraju da on nije ispred pomenutog tandema, iako ih je prestigao u gotovo svim statističkim kategorijama.

ILU-NOVČANIK-230925

Banja Luka

Ponovo udar na džepove roditelja u Banjaluci: Novi stres

"Global Statistiks" je na svom Tviter nalogu objavio listu prema izboru "Hadson Reporter", a oni su kao najboljeg tenisera svih vremena stavili Rodžera Federera. Iza njega je Rafael Nadal, a onda tek potom slijedi Novak Đoković, što je mnoge navelo na razmišljanje i čuđenje.

Kako ova lista sadrži teniserke, Serena Vilijams je četvrta na listi. Od teniserki su tu još Štefi Graf, Margaret Kort, Martina Navratilova, Kris Evert i Bili Džin King.

Podijeli:

Tagovi:

Novak Đoković

Rafael Nadal

Rodžer Federer

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лепа Лукић проговорила о свом пороку: ''Не коцкам, него се забављам''

Scena

Lepa Lukić progovorila o svom poroku: ''Ne kockam, nego se zabavljam''

1 h

0
Дејан Матић открио рецепт за успјешан брак, тврди да је ово најбитније

Scena

Dejan Matić otkrio recept za uspješan brak, tvrdi da je ovo najbitnije

1 h

0
Кошарац: Конаковићева тврдња о изборима класична неутемељена небулоза

BiH

Košarac: Konakovićeva tvrdnja o izborima klasična neutemeljena nebuloza

2 h

0
Лопов претукао радницу у мјењачници, па украо новац

Hronika

Lopov pretukao radnicu u mjenjačnici, pa ukrao novac

2 h

0

Više iz rubrike

Ђоковић се за турнир спрема са 14-годишњаком?

Tenis

Đoković se za turnir sprema sa 14-godišnjakom?

7 h

0
Познато када и гдје Ђоковић започиње нову сезону

Tenis

Poznato kada i gdje Đoković započinje novu sezonu

11 h

0
Џумхура усред емисије прекинула допинг контрола: "Мислио сам да је шала, али није била"

Tenis

Džumhura usred emisije prekinula doping kontrola: "Mislio sam da je šala, ali nije bila"

12 h

0
"Федерер више није хтио да тренира са мном"

Tenis

"Federer više nije htio da trenira sa mnom"

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

59

Gdje će političari, a gdje građani za Novu godinu?

19

52

Sarajevo najzagađeniji grad na svijetu: Evo kada se očekuje poboljšanje

19

45

Izabran najljepši gol 2025: Pogledajte majstoriju

19

42

Građani ogorčeni: Banjaluka se širi preko dvorišta, zelenila i igrališta

19

40

Lampice na jelkama mogu napraviti katastrofu u kući: Električar otkrio najčešće greške koje pravimo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner