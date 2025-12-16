Svašta: Objavljena lista najboljih, evo gdje je Đoković

Svjedoci smo brojnih prepirki kada je u pitanju odgovor na to "Ko je najbolji teniser svih vremena".

Činilo se da će Rodžer Federer biti neprikosnoven, potom se pojavio i Rafael Nadal, a onda i Novak Đoković, čovjek iz "male zemlje" koji je došao do samog trona!

Novak se nametao od prvog trenutka na ATP turu kao neko ko može da prestigne rekorde Federera i Nadala, kada je došao do 24. Gren slema pojedini su smatrali da i dalje nije pokazao zašto je "GOAT".

Ipak, Srbin je prije godinu i po dana svoju nevjerovatnu karijeru pečatirao zlatom na Olimpijskim igrama u Parizu.

Čini se da je upravo tada riješena čuvena debata i da je Novak Đoković neprikosnoven na vrhu. Međutim, i dalje ima stručnjaka i ljudi koji smatraju da on nije ispred pomenutog tandema, iako ih je prestigao u gotovo svim statističkim kategorijama.

"Global Statistiks" je na svom Tviter nalogu objavio listu prema izboru "Hadson Reporter", a oni su kao najboljeg tenisera svih vremena stavili Rodžera Federera. Iza njega je Rafael Nadal, a onda tek potom slijedi Novak Đoković, što je mnoge navelo na razmišljanje i čuđenje.

Kako ova lista sadrži teniserke, Serena Vilijams je četvrta na listi. Od teniserki su tu još Štefi Graf, Margaret Kort, Martina Navratilova, Kris Evert i Bili Džin King.