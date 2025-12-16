Lepa Lukić progovorila o svom poroku: ''Ne kockam, nego se zabavljam''

Muzička diva Lepa Lukić na javnoj sceni je već više od 60 godina, a nikada nije krila da ponekad voli da "baci na kocku". U javnosti je često prozivana zbog te pasije, ali se uvijek nosila s tim i okretala na šalu.

Ona je govorila:

– Ne kockam, nego se zabavljam – rekla je Lepa na pitanje da li kocka.

Na primjedbu da neko voli “limune”, misleći na slot aparate, dodala je:

– Kakve limune? Ništa ne igram na mašinama, ja igram “blek džek” – otkrila je.

Lepa je takođe dala i savjet kockarima:

– Vi sada igrate rulet, ja to ne! Ma kakve mašine, završićeš kao prosjak. Nikada ne bih dozvolila da izgubim novac na taj način, ja igram skromno, da se zabavljam – istakla je ona.

Lepa je otkrila i ko ju je “navukao” na kocku – svog prvog muža Tomu Lukića.

– Ostavila sam ga zbog kocke. Rekao je da neće više, a ja nisam znala šta je kec! Došlo je do razvoda u Kraljevu, sudija je pokušao da nas pomiri, ali čovjek nije mogao da se otarasi kocke – ispričala je Lepa.

Nakon razvoda, Toma ju je proganjao, ali Lepa je uzela stan u Beogradu i nastavila život bez njega.