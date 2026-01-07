Trišić Babić: Božić nas podsjeća na značaj zajedništva, porodice i prijateljstva

Izvor:
Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić uputila je, povodom praznika Hristovog rođenja – Božića, čestitku Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju, mitropolitima, episkopima, sveštenstvu, monaštvu i cjelokupnom pravoslavnom narodu srpskom, kao i svim pravoslavnim vjernicima koji praznuju po Julijanskom kalendaru.
"Božić kao najradosniji hrišćanski praznik podsjeća nas na značaj zajedništva, porodice i prijateljstva, na slavljenje Hristovog rođenja kao simbola novog početka, nade i života, uz poštovanje naše vjekovne tradicije", istakla je Trišić Babić u čestitki.
U saopštenju iz Kabineta predsjednika Republike navodi se da je Trišić Babić poželjela da ovaj sveradosni praznik donese zdravlje, mir, ljubav i blagostanje u sve domove, te da duh Božića ojača porodične vrijednosti, solidarnost i humanost.
"Pozdravljam vas tradicionalnim hrišćanskim pozdravom – Mir Božiji, Hristos se rodi!", navodi se u čestitki vršioca dužnosti predsjednika Srpske Ane Trišić Babić.
Srpska pravoslavna crkva /SPC/ proslavlja Božić, najradosniji hrišćanski praznik - dan Rođenja Isusa Hrista.
Božić se slavi tri dana, a vjernici se pozdravljaju sa "Mir Božiji - Hristos se rodi", uz otpozdrav "Vaistinu se rodi".
