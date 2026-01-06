Logo
Large banner

Rod Blagojević zahvalio Dodiku na gostoprimstvu

Izvor:

ATV

06.01.2026

20:19

Komentari:

8
Род Благојевић захвалио Додику на гостопримству
Foto: ATV

Hvala predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku što nas je ugostio u Banjaluci, kako bismo proslavili Badnji dan i pravoslavni praznik Božić, poručio je Rod Blagojević, jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trampa i bivši guverner.

"Prelijepo je vidjeti hrišćansku vjeru živu i zdravu u Republici Srpskoj. Ovo je magična noć i vrijeme da zahvalimo Bogu za naše blagoslove i da se molimo za mir u svijetu", poručio je Blagojević u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podijeli:

Tagovi:

Rod Blagojević

Milorad Dodik

Badnje veče

Komentari (8)
Large banner

Pročitajte više

Ова 4 хороскопска знака привлаче новац и успјех без муке

Zanimljivosti

Ova 4 horoskopska znaka privlače novac i uspjeh bez muke

3 h

0
Медведев честитао Божић уз поруку на енглеском језику

Svijet

Medvedev čestitao Božić uz poruku na engleskom jeziku

2 h

0
Није крај падавинама, стижу нове

Društvo

Nije kraj padavinama, stižu nove

3 h

0
Познато стање повреде Николе Јокића

Košarka

Poznato stanje povrede Nikole Jokića

3 h

0

Više iz rubrike

Модрича не заборавља Милана Јелића

Republika Srpska

Modriča ne zaboravlja Milana Jelića

3 h

0
Додик: Драго ми је што је Род Благојевић поново са нама

Republika Srpska

Dodik: Drago mi je što je Rod Blagojević ponovo sa nama

3 h

2
Позив грађанима да присуствују свечаном дефилеу

Republika Srpska

Poziv građanima da prisustvuju svečanom defileu

3 h

0
Род Благојевић на српском језику честитао Бадње вече и Божић

Republika Srpska

Rod Blagojević na srpskom jeziku čestitao Badnje veče i Božić

5 h

12
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

45

Roskosmos na Badnji dan objavio fotografiju svemirske jelke

22

00

Za Božić neizostavna na svakoj trpezi: Kako se pravi cicvara po receptu naših baka

21

45

Ne zanemarujte ova upozorenja: Ove promjene na koži ukazuju na problem sa jetrom

21

30

Detaljan godišnji horoskop za Škorpiju

21

24

Za ovo je potrebno pola minuta, a može da vam spasi život

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner