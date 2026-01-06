Rod Blagojević zahvalio Dodiku na gostoprimstvu

Hvala predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku što nas je ugostio u Banjaluci, kako bismo proslavili Badnji dan i pravoslavni praznik Božić, poručio je Rod Blagojević, jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trampa i bivši guverner.

"Prelijepo je vidjeti hrišćansku vjeru živu i zdravu u Republici Srpskoj. Ovo je magična noć i vrijeme da zahvalimo Bogu za naše blagoslove i da se molimo za mir u svijetu", poručio je Blagojević u objavi na društvenoj mreži Iks.