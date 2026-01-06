Rod Blagojević zahvalio Dodiku na gostoprimstvu

Izvor:
ATV
06.01.2026
20:19
Komentari:8
Hvala predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku što nas je ugostio u Banjaluci, kako bismo proslavili Badnji dan i pravoslavni praznik Božić, poručio je Rod Blagojević, jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trampa i bivši guverner.
"Prelijepo je vidjeti hrišćansku vjeru živu i zdravu u Republici Srpskoj. Ovo je magična noć i vrijeme da zahvalimo Bogu za naše blagoslove i da se molimo za mir u svijetu", poručio je Blagojević u objavi na društvenoj mreži Iks.
Thank you President Dodik for hosting us in Banja Luka to celebrate Serbian Orthodox Christmas Eve. Wonderful to see the Christian faith alive & well in the Republic of Srpska. It is a magical night & a time to thank God for our blessings & to pray for peace in the world. https://t.co/ZmmtpOFnO3— Rod Blagojevich (@realBlagojevich) January 6, 2026
