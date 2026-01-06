Medvedev čestitao Božić uz poruku na engleskom jeziku

Izvor:
Zamjenik predsjednika Saveta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev objavio je božićnu čestitku, uključujući sliku kojom poziva ljude da se ne igraju sa Rusijom.
"Srećan Božić, ruski svijete" , napisao je Medvedev na društvenim mrežama, prenosi RT Balkan.
Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti je objavu pratio slikom Hrama Hrista Spasitelja, sa natpisom "Ne igrajte igre sa Rusijom" na engleskom jeziku.
S Roždestvom Hristovыm, Russkiй mir! pic.twitter.com/ShiBasg79t— Dmitriй Medvedev (@MedvedevRussia) January 6, 2026
