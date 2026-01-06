Logo
Medvedev čestitao Božić uz poruku na engleskom jeziku

Izvor:

RT Balkan

06.01.2026

19:58

Медведев честитао Божић уз поруку на енглеском језику
Foto: Tanjug/AP

Zamjenik predsjednika Saveta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev objavio je božićnu čestitku, uključujući sliku kojom poziva ljude da se ne igraju sa Rusijom.

"Srećan Božić, ruski svijete" , napisao je Medvedev na društvenim mrežama, prenosi RT Balkan.

Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti je objavu pratio slikom Hrama Hrista Spasitelja, sa natpisom "Ne igrajte igre sa Rusijom" na engleskom jeziku.

Tag:

Dmitrij Medvedev

22

45

Roskosmos na Badnji dan objavio fotografiju svemirske jelke

22

00

Za Božić neizostavna na svakoj trpezi: Kako se pravi cicvara po receptu naših baka

21

45

Ne zanemarujte ova upozorenja: Ove promjene na koži ukazuju na problem sa jetrom

21

30

Detaljan godišnji horoskop za Škorpiju

21

24

Za ovo je potrebno pola minuta, a može da vam spasi život

