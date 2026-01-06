Buna i Neretva poplavile više naselja u Mostaru

Buna i Neretva tokom noći ušle su u kuće. Izlile su se iz korita pa voda nije poštedila ni ugostiteljske objekte, voćnjake, štale, a ni poljoprivredne površine. Srećom stradalih nema. Ali ima velike materijalne štete.

"Sinoć odjednom je došla voda, sreća pa smo uspjeli dignuti namještaj i elemente i iza kuće zemlja što je uzorana, sve je voda odnijela koliko je mogla. Gotovo je i u sobi i ovdje i krevete smo isto digli, a šta će biti od toga ne znam, toliko će vlagu povući, vjerovatno će i to propasti, ali hvala Bogu nek nismo mi propali", govori mještanka Malog Polja Bisera Bjelić.

"Podzemne vode koje se baš pojave u vrijeme kada su velike padavine. ovo nije Buna. U mom podrumu je rijeka Buna, u podrumu što je došla voda to je od rijeke Bune", rekao je mještanin Blagaja Muharem Kajan.

Nakon kiše koja je bez prestanka padala 48 časova, novi problemi. Klizišta i odroni kakve u mostarskom naselju Cim ne pamte.

"Ja se ne sjećam, meni je 83 godine i ne sjećam se da je nekad bilo odrona ovdje dok nije ovo počelo se graditi, raditi", "Ljeto je suvo, mali su izvori a dok je zima pliva svuda, ne samo ovdje. Ovdje ima živa voda iznad", "Nikad niko nije pamtio ovo, jeste ponekad neki kamen pao, ali ovakav odron nikada", naglasili su mještani.

Nadležne službe su danonoćno na terenu i prate stanje. Upozoravaju mještane na povećan oprez, posebno u saobraćaju u blizini poplavljenih područja.

"Najave su takve da će možda još biti nešto padavina danas poslijepodne, ali razina i količina vode koja se očekuje nije ni približno u onoj mjeri koja je bila u proteklih 48 sati. Ključna poruka bi bila da stanje jeste ozbiljno, ali nema nikakve potreba za bilo kakvom panikom", rekao je portparol Civilne zaštite Pero Pavlović.

Rijeka Buna je tokom noći došla na rekordni nivo vodostaja od čak 370 centimetara. Obilne padavine se očekuju i u naredna dva dana, upozoravaju iz civilne zaštite jer mogu dovesti do bujičnih poplava, klizišta i izlijevanja vodotoka.