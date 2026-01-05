Logo
Bez struje trenutno više od 40.000 građana

Izvor:

Avaz

05.01.2026

17:34

Без струје тренутно више од 40.000 грађана
Foto: pexels

Elektroprivreda BiH aktivirala je sve raspoložive kapacitete kako bi bili obezbjeđeni uslovi za normalizaciju snabdijevanja, a napajanje električnom energijom se nastoji omogućiti i iznalaženjem alternativnih rješenja. Trenutno je bez električne energije više od 40 hiljada korisnika.

ajteža situacija je i dalje u Tuzlanskom kantonu gdje je van pogona 20 dalekovoda zbog čega je više od 18 hiljada korisnika bez snabdijevanja, te u Zeničko-dobojskom gdje je bez električne energije više od 15 hiljada korisnika. Na području Srednjobosanskog kantona otklonjen je kvar na 110 kV dalekovodu u nadležnosti Elektroprenosa BiH.

Полиција Србија

Srbija

Težak udes: Vatrogasci izvlačili čovjeka iz auta

Rad mobilnih elektromonterskih ekipa na otklanjanju kvarova dodatno je otežan i usporen zbog nastavka padavina, polomljenih stabala i stubova nadzemne mreže, nepristupačnosti objekata, kao i zbog snježnih nanosa i konfiguracije terena. Rad je usporen i zbog neprohodnosti putnih komunikacija na pojedinim područjima.

Uz zahvalnost na strpljenju i razumijevanju, Elektroprivreda BiH upućuje poziv korisnicima da ukoliko uoče pale električne vodove na zemlju, istim ne pristupaju i da lokaciju kvara prijave informativnim centrima pozivom na besplatne brojeve telefona dostupne na portalu www.epbih.ba.

