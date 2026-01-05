Logo
U narednim danima temperatura do -17: Čeka nas ledeni Božić

Izvor:

ATV

05.01.2026

17:16

Foto: Ustupljena fotografija

Snježne padavine nastaviće se i naredna dva dana u Republici Srpskoj, očekuje se do 40 centimetara novog snijega, a Božić će u mnogim mjestima biti ledeni dan, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Meteorolozi su za sutra na jugoistoku najavili susnježicu, ledenu kišu i snijeg, u Hercegovini obilnu kišu, a na krajnjem jugu je moguća i grmljavina.

Берлин без струје-0512026

Svijet

Oko 30.000 stanovnika Berlina bez struje i grijanja

Minimalna temperatura vazduha od minus pet na jugozapadu do minus jedan na jugoistoku, u višim predjelima na jugu Krajine od minus devet stepeni.

Maksimalna temperatura će biti od minus tri na jugozapadu do četiri na jugoistoku, u Hercegovini do 13, a u višim predjelima na jugu Krajine minus pet stepeni Celzijusaovih.

Na Božić će biti oblačno i veoma hladno uz jače snježne padavine i povećanje snježnog pokrivača. Pašće od 10 do 20 centimetara u nižim, a u višim predjelima i na jugu Krajine do 40 centimetara novog snijega.

rada-manojlović-28082025

Scena

Rada Manojlović ulazi u rijaliti Elita

U mnogim mjestima očekuje se ledeni dan, u Hercegovini obilnija kiša i vjetrovito vrijeme uz jake udare bure.

Maksimalna temperatura vazduha od minus četiri do jedan, na jugu do 12, a u višim predjelima na jugu Krajine od minus sedam stepeni Celzijusovih.

Prestanak padavina u većini krajeva se očekuje u četvrtak, 8. januara, ujutro uz postepeno razvedravanje od zapada. Uprkos tome, meteorolozi su najavili da će četvrtak u većini mjesta biti ledeni dan, osim na krajnjem jugu.

Minimalna temperatura vazduha od minus 12 do minus sedam, u višim predjelima od minus 17, a maksimalna od minus pet do nule, na jugu do osam, u višim predjelima od minus osam stepeni Celzijusovih.

Ротација полиција

Svijet

Opsadno stanje u Budimpešti: Svjetski šampion pronađen mrtav

Vedro ali veoma hladno uz jak mraz biće u petak, 9. januara, ujutro, ali će u nastavku dana uslijediti jače naoblačenje na jugozapadu, koje će se do kraja dana širiti ka svim krajevima uz padavine od jugozapada ka Hercegovini. Padaće kiša, koja će brzo preći u susnježicu i snijeg, dok se u Hercegovini očekuje kiša.

Minimalna temperatura vazduha od minus 14 do minus devet, u višim predjelima od minus 18, a maksimalna od minus tri do četiri, na jugu do devet stepeni Celzijusovih.



