Božićna poruka mitropolita Hrizostoma: Slaveći Božić molimo se za mir Božiji

Slaveći Božić molimo se Bogu svi, prije svega, za mir Božiji u nama samima, u našim porodicama, zajednicama, a potom i za mir cijelog svijeta, poručio je danas Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizostom.

- Podsjećamo na trajnu božićnu poruku koji su anđeli božiji objavili pjesmom – "Slava Bogu na visinama, mir na zemlji, među ljudima dobra volja". Dakle, ovo je poruka i sjeveru, i jugu, i istoku, i zapadu, i cijelom svijetu. Nema veće ni uzvišenije poruke od ove božanske - naveo je mitropolit Hrizostom u Božićnoj poruci.

Vladika Hrizostom je izrazio žalost što se cijela planeta uskomešala, napominjući da se svijet uznemirio gotovo ratovski.

- Temelji svjetskog mira i temeljne vrijednosti mirnog svjetskog poretka potresli su se. Uzrok tome je gordi čovjek, odnosno, konkretni ljudi i zajednice koje nameću diskriminacije i segregacije u svijetu. Institucionalno se kao nikad ranije krše osnovna ljudska, nacionalna i vjerska prava pojedinaca, pravo na život i slobodu pojedinaca, grupa i naroda - rekao je mitropolit dabrobosanski.

Vladika Hrizostom je istakao da je, uz molitve Bogu, darodavcu svih dobara, za božanski mir, neophodno uputiti vapaje i poruke liderima ovog svijeta da, umjesto neprestane prijetnje i sukoba, razviju međusobnu dobru volju i otvore koridore dijaloga kako bi obnovili mir u svijetu u uspostavili miroljubivi svjetski poredak.

- Podsjećamo ih da dobro promisle i shvate da stoje pred živim i svevidjećim Bogom pred istorijom i sudom cijelog svijeta. Molimo se i za postojanost svetih Božijih crkava i dejstvo njihovo. Braćo i sestre, živimo u vremenu kada ljudska gordost i nadmenost pojedinca nadvladava volju Božiju - rekao je Njegovo visokopreosveštenstvo.

Mitropolit Hrizostom je pozvao na jedinstvo svetih Božijih crkava koje se zasniva na božanskom miru i ljubavi.

- Na našu žalost, jedinstvo naše pravoslavne crkve je duboko i teško poljuljano. Potrebna nam je molitva svih za jedinstvo naše pravoslavne crkve i posebno se molimo za mir i dobru volju među samim našim narodom. Neka naša vjera u Boga i ljubav prema Bogu i bližnjemu nadvladaju sve naše međusobne omrzline - rekao je vladika Hrizostom.

On je apelovao za više međusobnog poštovanja i rješavanje svih međusobnih zamjerki, političkih razlika u duhu tolerancije, vodeći računa da se sačuva čast i dostojanstvo svakoga, pa i onog najmanjeg.

Vladika Hrizostom je ukazao na to da je Božić čudesna tajna koju sam Bog prigotovi.

- Isus Hristos, o kojem se priča i propovijeda više od 2.000 godina, nije bio običan čovjek kao svaki od nas, rođen od žene, već ovaploćeni Sin Božiji, koji je istovremeno riječ Božija i ljubav Božija. Upravo u toj činjenici leži božanska i natprirodna veličina ovog praznika i doživljaja - rekao je mitropolit Hrizostom.

Kritikujući komercijalizaciju Božića, mitropolit Hrizostom je istakao da ništa što je Božije i božansko ne smije biti predmet i prostor komercijalizacije, a ponajmanje praznik Hristovog rođenja.

- Gledamo kako po našim gradovima i varošicama podigoše po trgovima, avenijama i ulicama male i simpatične gradiće trgovanja i bogaćenja. I tako nagrdismo čistotu praznika Božića i pretvorismo ga u vrijeme zarade i profita. Koristim priliku da sebe i sve nas podsjetim kako je to mrsko pred Bogom - rekao je vladika Hrizostom.

Njegovo visokopreosveštenstvo je istakao da zdrava i pozitivna kritika treba da bude od koristi da se isprave greške običaja i loših tradicija, te da je neophodno odbaciti sve što ne ide uz Božić i božićno slavlje.

- Ništa ne pretpostavimo Bogomladencu Isusu Hristu. Slavimo ga i veličajmo u skromnosti i prostoti svojoj, dobrotom srca svog i ljubavlju prema Bogu i bližnjemu. U ove praznične dane budimo pažljivi i osjetljivi prema sve više osiromašenom narodu, prema ljudima koji se čudom čude i pitaju jesu li ovo te vrijednosti za koje smo se borili - rekao je mitropolit Hrizostom.

Vladika Hrizostom je apelovao na sve da, koliko god mogu, pomognu jedni drugima u prevazilaženju egzistencijalnih teškoća srpskog naroda.

- Neka nam je srećan i blagosloven Božić, da ga sa radošću i veseljem dočekamo, prvo u našim srcima, u našim svetim hramovima i domovima. Ne dočekujemo samo praznik i praznične običaje i tradicije već istinski dočekujemo samog Hrista i Gospoda, koji se ponovo kao ljubav Božija rađa u srcima našim - naveo je mitropolit Hrizostom.

Mitropolit dabrobosanski pozvao je sve da otvore svoja srca i domove za Hrista Gospoda, koji će doći kao bližnji i daljnji, sa tradicionalnim božićnim pozdravom: "Mir Božiji, Hristos se rodi!".