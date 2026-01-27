Ovo sredstvo skida kamenac i čisti pločice bez ribanja

Sredstvo za uklanjanje laka za nokte, napravljeno na bazi acetona, pogodno je ne samo za čišćenje noktiju od laka.

Može se koristiti i u druge svrhe:

Uklanjanje mastila sa odjeće

Ako je olovka bila u prednjem džepu i mastilo je iscurilo, onda ne bi trebalo odmah da izbacite košulju. Mrlju možete obrisati tečnošću na bazi acetona i mrlja će se skinuti. Ostaje samo da operete košulju.

Čišćenje tastature

Mnogo smeća se nakuplja u tastaturi. To su čestice prašine, sve vrste mrlja i mrvica. Ovo govori ne samo o izgledu tastature, već i o njenim funkcijama. Tečnost na bazi acetona će pomoći u čišćenju tastature. Da biste pojednostavili zadatak, možete koristiti pamučnu podlogu i četkicu za zube.

Čišćenje česmi i slavina

Nakon kupanja, plak ostaje na slavinama i glavi tuša. Odstranjivač laka za nokte se može nanijeti na sunđer i prebrisati po svim površinama. Ovo će se osloboditi plaka i mrlja.

Čišćenje mrlja na podovima od pločica

Ako se na podu sa pločicama, na primjer, u kuhinji pojave strane mrlje i ne obrišu se, onda se mogu ukloniti salvetom i sredstvom za uklanjanje laka za nokte. Nakon čišćenja, pločice se isperu sapunom i obrišu. Ipak, ovo ne treba koristiti na drvenim podovima jer se može skinuti lak.