Ovo sredstvo skida kamenac i čisti pločice bez ribanja

27.01.2026
Sredstvo za uklanjanje laka za nokte, napravljeno na bazi acetona, pogodno je ne samo za čišćenje noktiju od laka.
Može se koristiti i u druge svrhe:
Ako je olovka bila u prednjem džepu i mastilo je iscurilo, onda ne bi trebalo odmah da izbacite košulju. Mrlju možete obrisati tečnošću na bazi acetona i mrlja će se skinuti. Ostaje samo da operete košulju.
Mnogo smeća se nakuplja u tastaturi. To su čestice prašine, sve vrste mrlja i mrvica. Ovo govori ne samo o izgledu tastature, već i o njenim funkcijama. Tečnost na bazi acetona će pomoći u čišćenju tastature. Da biste pojednostavili zadatak, možete koristiti pamučnu podlogu i četkicu za zube.
Nakon kupanja, plak ostaje na slavinama i glavi tuša. Odstranjivač laka za nokte se može nanijeti na sunđer i prebrisati po svim površinama. Ovo će se osloboditi plaka i mrlja.
Ako se na podu sa pločicama, na primjer, u kuhinji pojave strane mrlje i ne obrišu se, onda se mogu ukloniti salvetom i sredstvom za uklanjanje laka za nokte. Nakon čišćenja, pločice se isperu sapunom i obrišu. Ipak, ovo ne treba koristiti na drvenim podovima jer se može skinuti lak.
