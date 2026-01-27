Logo
Ove namirnice se preporučuju trudnicama za smanjenje mučnine

Ове намирнице се препоручују трудницама за смањење мучнине

Mučnina u trudnoći, posebno u prvom tromjesečju, jedno je od najčešćih iskustava trudnica. Iako je obično prolazna, može znatno otežati svakodnevicu. Srećom, način prehrane može značajno pomoći u ublažavanju simptoma.

Hrana koja je blaga za želudac i lako probavljiva često daje najbolje rezultate. Topla zobena kaša ili jednostavni tost mogu smiriti želudac, dok voće poput banana ili narandži osigurava energiju i potrebne minerale, a istovremeno ne iritira probavni sistem.

Takođe, male, česte porcije hrane tokom dana pomažu održati ravnotežu šećera u krvi i spriječiti osjećaj praznog želuca, koji često pojačava mučninu. Hidratacija je takođe ključna, pa konzumiranje svježeg voća i povrća s visokim sadržajem vode može dodatno olakšati tegobe.

Među namirnicama koje stručnjaci preporučuju su sljedeće:

Đumbir je jedan od najpoznatijih prirodnih saveznika protiv mučnine. Može se konzumirati kao čaj, u obliku kandiranog đumbira ili kao dodatak smoothiejima.

Bogate kalijem i lako probavljive, banane pomažu u nadoknadi minerala izgubljenih povraćanjem i pružaju brz izvor energije bez nadražujućeg učinka na želudac.

Трудница

Suhe marelice, smokve ili bademi, kao i obični krekeri ili tost, mogu spriječiti osjećaj praznog želuca koji često pojačava mučninu. Mali zalogaji tokom dana pomažu održati stabilan nivo šećera u krvi.

Zobena kaša je blaga za želudac i istovremeno daje osjećaj sitosti. Topla zobena kaša s malo meda ili voća može biti odličan doručak koji smiruje mučninu.

Krastavci, lubenica, narandže i jabuke pomažu u hidrataciji i pružaju osvježavajuće hranjive tvari bez preopterećenja želuca.

trudnica

Hrana

preporuka

