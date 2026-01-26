Logo
Kako pravilno očistiti staklena vrata rerne

Izvor:

Agencije

26.01.2026

22:51

Komentari:

0
Foto: Unsplash

Prilikom kuvanja, ako niste oprezni, površine se lako zaprljaju, ali to obično ne predstavlja veliki problem.

Dovoljno je obrisati ih krpom i sredstvom za odmašćivanje ili dezinfekciju i ponovo će izgledati kao nove.

Međutim, postoji jedan često zanemareni kuhinjski aparat koji može nakupiti više masnoće i prljavštine nego što mislite. Riječ je o rerni, tačnije o njenim vratima. Često se smatra da ona imaju duži vijek trajanja, zbog čega se njihovo čišćenje stalno odlaže, sve dok se ne pretvore u podlogu za prljavštinu i bakterije.

S vremenom se na njima nakupljaju masnoće od prskanja hrane. Kada se konačno odlučite na čišćenje, važno je znati da se staklena vrata rerne ne smiju čistiti na isti način kao ostatak unutrašnjosti, upozoravaju stručnjaci. Srećom, nekoliko jednostavnih stvari koje vjerovatno već imate kod kuće dovoljno je da vrata ponovo zablistaju.

Čišćenje spoljašnje i unutrašnje strane

Krenimo od osnova, odnosno od spoljašnje strane vrata. To je najjednostavniji dio, ali i onaj koji se često zanemaruje. Sara San Anđelo, osnivačica projekta Ispovijesti čistačice, ističe da je sve što vam treba mješavina vode i alkoholnog sirćeta u razmjeri 1:1. Za brisanje koristite krpu od mikrovlakana. Ako je rerna od nerđajućeg čelika, preporučuje se sredstvo za čišćenje inoksa, iako to nije neophodno.

Ален Бјелошевић

BiH

Misteriozni nestanak dječaka sa obale Bosne: Nada koja živi 40 godina

Unutrašnja strana vrata zahtijeva malo više truda. Stručnjaci savjetuju da napravite pastu od pola šolje sode bikarbone i malo vode, a zatim dodate nekoliko kapi tečnosti za pranje posuđa. Soda bikarbona d‌jeluje kao blagi abraziv, dok je deterdžent snažan odmašćivač. Kada smjesu nanesete i ostavite da d‌jeluje 15 minuta, dovoljno je prebrisati površinu spužvom i prljavština će se lako ukloniti. Na kraju sve izglancajte suvom krpom od mikrovlakana.

Zaboravljeni dio između stakala

Još jedna česta greška je zaboravljanje same konstrukcije vrata. Ona se u osnovi sastoje od dvije staklene ploče s razmakom između njih. Taj prostor se takođe može zaprljati, a jedini način da se on temeljno očisti jeste skidanje vrata rerne, kako bi se pristupilo unutrašnjim površinama stakala.

Koliko često treba čistiti rernu?

Učestalost zavisi od toga koliko često kuvate, ali je ključno održavati minimalnu nivo čistoće. Bez obzira na to koliko rijetko koristite rernu ili koliko papira za pečenje trošite, prljavština se neumitno nakuplja. Ako ste barem umjereno dosljedni, vrijeme potrebno za generalno čišćenje znatno će se smanjiti.

Važna pravila za kraj:

Nikada ne čistite rernu dok je vruća. Uvijek sačekajte da se potpuno ohladi kako biste izbjegli opekotine ili pucanje stakla.

Izbjegavajte jaka abrazivna sredstva koja mogu trajno oštetiti površinu.

Samočišćenje nije dovoljno. Iako moderne rerne imaju funkciju pirolize (samočišćenja na visokim temperaturama), staklo će skoro uvijek zahtijevati dodatno ručno brisanje nakon što se ciklus završi i uređaj ohladi.

rerna

čišćenje

