Netanjahu: Borba protiv antisemitizma je bitka za budućnost civilizacije

Izvor:

Tanjug

26.01.2026

22:37

Нетанјаху: Борба против антисемитизма је битка за будућност цивилизације
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Borba protiv antisemitizma je globalna bitka za budućnost civilizacije, izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu na svečanom događaju povodom otvaranja Međunarodne konferencije o borbi protiv antisemitizma.

- Rasizam je postojao kroz istoriju. To nije antisemitizam - rekao je Netanjahu učesnicima skupa u Međunarodnom kongresnom centru u Jerusalimu, prenio je Tajms of Izrael.

On je dodao da je antisemitizam počeo kao vjerovanje prije 2.500 godina, 500 godina prije rođenja hrišćanstva, ideološkim napadom na Jevreje koji se vijekovima mijenjao.

Netanjahu je ranije danas pozdravio povratak tijela Rana Gvilija, posljednjeg taoca držanog u Gazi.

- Rekli smo da ćemo ga vratiti - rekao je Netanijahu, dodajući da je Gvili heroj Izraela.

Izraelski premijer je ukazao da u Gazi više nema talaca i da je to ogromno dostignuće za "izraelske herojske snage, vojnike i komandante".

Obraćajući se mladim Jevrejima koji se suočavaju sa neprijateljstvom u inostranstvu, Netanjahu ih je pozvao na prkos.

- Ne bojte se. Progovorite, ustanite. Uzvratite udarac - poručio je on.

