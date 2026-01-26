Rute: Unija nije sposobna da se brani bez Amerike

EU nije sposobna da se brani bez pomoći SAD, izjavio je generalni sekretar NATO saveza Mark Rute.

"Ako neko ovdje misli da EU ili Evropa u cjelini mogu da se brane bez SAD, samo sanjaju - ne mogu", rekao je Rute u Evropskom parlamentu.

On je insistirao da je Vašington ključan za EU u pogledu njene nuklearne bezbjednosti i dodao da bi evropski saveznici iz Alijanse morali da doprinesu odbrani sa više od pet odsto svog bruto domaćeg proizvoda, bez učešća SAD.

Rute je podvukao da bi ulaganja u odbranu morala da idu do deset odsto, ako bi Evropa željela da bude samostalna u vojnom smislu.

"Morate da izgradite sopstvene nuklearne kapacitete koji koštaju milijarde i milijarde evra. U tom scenariju ćete izgubiti. Krajnji garant naše slobode, to je američki nuklearni kišobran. Dakle, srećno", dodao je Rute.

Italija, Belgija, Njemačka, Holandija i Turska imaju 100 američkih nuklearnih bombi "B61" u šest baza.