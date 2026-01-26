Logo
Rute: Unija nije sposobna da se brani bez Amerike

Izvor:

SRNA

26.01.2026

21:00

Komentari:

0
EU nije sposobna da se brani bez pomoći SAD, izjavio je generalni sekretar NATO saveza Mark Rute.

"Ako neko ovdje misli da EU ili Evropa u cjelini mogu da se brane bez SAD, samo sanjaju - ne mogu", rekao je Rute u Evropskom parlamentu.

On je insistirao da je Vašington ključan za EU u pogledu njene nuklearne bezbjednosti i dodao da bi evropski saveznici iz Alijanse morali da doprinesu odbrani sa više od pet odsto svog bruto domaćeg proizvoda, bez učešća SAD.

Rute je podvukao da bi ulaganja u odbranu morala da idu do deset odsto, ako bi Evropa željela da bude samostalna u vojnom smislu.

"Morate da izgradite sopstvene nuklearne kapacitete koji koštaju milijarde i milijarde evra. U tom scenariju ćete izgubiti. Krajnji garant naše slobode, to je američki nuklearni kišobran. Dakle, srećno", dodao je Rute.

Italija, Belgija, Njemačka, Holandija i Turska imaju 100 američkih nuklearnih bombi "B61" u šest baza.

Tagovi:

Mark Rute

Amerika

Evropska unija

