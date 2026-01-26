Zaleđeni putevi napravili haos: Prijavljeno stotine udesa

Izvor:
SRNA
26.01.2026
19:06
Obilan snijeg i ledena kiša poremetili su saobraćaj u velikom dijelu Njemačke, a stotine saobraćajnih nezgoda prijavljene su širom zemlje na zaleđenim putevima.
Više osoba je povrijeđeno, a kamioni zaglavljeni u snijegu blokirali su auto-puteve.
Samo u istočnoj pokrajini Tiringiji policija je zabilježila 97 saobraćajnih udesa u roku od osam časova, prenijela je agencija DPA.
Regionalni i međugradski željeznički saobraćaj poremećen je širom zemlje, objavio je operater "Dojče ban".
U Berlinu je tramvajski saobraćaj morao da bude obustavljen zbog zaleđenih nadzemnih dalekovoda, a usluge javnog prevoza ograničene su na pojedinim mjestima u glavnom gradu.
Snježni front sinoć je stigao do jugozapadne Njemačke, gdje je u pojedinim oblastima palo do 25 centimetara svježeg snijega.
