Zaleđeni putevi napravili haos: Prijavljeno stotine udesa

Izvor:

SRNA

26.01.2026

19:06

Залеђени путеви направили хаос: Пријављено стотине удеса
Foto: Unsplash

Obilan snijeg i ledena kiša poremetili su saobraćaj u velikom dijelu Njemačke, a stotine saobraćajnih nezgoda prijavljene su širom zemlje na zaleđenim putevima.

Više osoba je povrijeđeno, a kamioni zaglavljeni u snijegu blokirali su auto-puteve.

савјет министара

BiH

Savjet ministara usvojio program rada za 2026. godinu

Samo u istočnoj pokrajini Tiringiji policija je zabilježila 97 saobraćajnih udesa u roku od osam časova, prenijela je agencija DPA.

Regionalni i međugradski željeznički saobraćaj poremećen je širom zemlje, objavio je operater "Dojče ban".

U Berlinu je tramvajski saobraćaj morao da bude obustavljen zbog zaleđenih nadzemnih dalekovoda, a usluge javnog prevoza ograničene su na pojedinim mjestima u glavnom gradu.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Apelacija SDA I DF za provjeru ustavnosti Vlade Srpske još jedna zla namjera političkog Sarajeva

Snježni front sinoć je stigao do jugozapadne Njemačke, gdje je u pojedinim oblastima palo do 25 centimetara svježeg snijega.

Njemačka

poledica

