Zaleđeni putevi napravili haos: Prijavljeno stotine udesa

Obilan snijeg i ledena kiša poremetili su saobraćaj u velikom dijelu Njemačke, a stotine saobraćajnih nezgoda prijavljene su širom zemlje na zaleđenim putevima.

Više osoba je povrijeđeno, a kamioni zaglavljeni u snijegu blokirali su auto-puteve.

Samo u istočnoj pokrajini Tiringiji policija je zabilježila 97 saobraćajnih udesa u roku od osam časova, prenijela je agencija DPA.

Regionalni i međugradski željeznički saobraćaj poremećen je širom zemlje, objavio je operater "Dojče ban".

U Berlinu je tramvajski saobraćaj morao da bude obustavljen zbog zaleđenih nadzemnih dalekovoda, a usluge javnog prevoza ograničene su na pojedinim mjestima u glavnom gradu.

Snježni front sinoć je stigao do jugozapadne Njemačke, gdje je u pojedinim oblastima palo do 25 centimetara svježeg snijega.