Rajaner najavio dodatno poskupljenje avio-karata

Avio-kompanija Rajaner očekuje da će prosječne cijene karata porasti za jedan do dva procentna poena iznad ranije prognoziranog rasta od sedam odsto u fiskalnoj godini do 31. marta 2026. godine, saopštila je danas kompanija iz Dablina.

Kompanija je u tromjesečnom periodu do kraja decembra prevezla 47,5 miliona putnika, što je za šest odsto više nego u istom periodu 2024. godine, dok su cijene karata u tom kvartalu porasle za četiri odsto - na 44 evra.

Rajaner očekuje da će u cijeloj fiskalnoj godini prevesti oko 208 miliona putnika, što je za milion više od prethodne procjene.

Ukupni operativni prihodi Rajanera u periodu od oktobra do decembra 2025. porasli su za devet odsto na 3,21 milijardu evra, zahvaljujući snažnoj potražnji i povećanju cijena karata.

Dobit prije oporezivanja je, međutim, pala za 83 odsto - na 24,4 miliona evra, zbog kazne od 256 miliona evra koju je izrekla italijanska regulatorna agencija AGCM.

Region Od ponoći skuplje gorivo: Ovo su nove cijene

Rajaner tvrdi da je kazna bez osnova i najavljuje da će biti poništena nakon žalbe.

Irska kompanija sada najavljuje će njena dobit za prva tri mjeseca 2026. nakon oporezivanja (bez jednokratnih stavki) biti između 2,13 i 2,23 milijarde evra, navodi se na veb stranici Rajanera.

Izvršni direktor Rajanera Majkl O`Liri upozorava i na rizike po ovu prognozu, kao što su eventualna eskalacija sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku, makroekonomski šokovi i novi štrajkovi kontrolora leta u Evropi.