Logo
Large banner

Rajaner najavio dodatno poskupljenje avio-karata

26.01.2026

16:47

Komentari:

0
Рајанер најавио додатно поскупљење авио-карата

Avio-kompanija Rajaner očekuje da će prosječne cijene karata porasti za jedan do dva procentna poena iznad ranije prognoziranog rasta od sedam odsto u fiskalnoj godini do 31. marta 2026. godine, saopštila je danas kompanija iz Dablina.

Kompanija je u tromjesečnom periodu do kraja decembra prevezla 47,5 miliona putnika, što je za šest odsto više nego u istom periodu 2024. godine, dok su cijene karata u tom kvartalu porasle za četiri odsto - na 44 evra.

Rajaner očekuje da će u cijeloj fiskalnoj godini prevesti oko 208 miliona putnika, što je za milion više od prethodne procjene.

Ukupni operativni prihodi Rajanera u periodu od oktobra do decembra 2025. porasli su za devet odsto na 3,21 milijardu evra, zahvaljujući snažnoj potražnji i povećanju cijena karata.

Dobit prije oporezivanja je, međutim, pala za 83 odsto - na 24,4 miliona evra, zbog kazne od 256 miliona evra koju je izrekla italijanska regulatorna agencija AGCM.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Region

Od ponoći skuplje gorivo: Ovo su nove cijene

Rajaner tvrdi da je kazna bez osnova i najavljuje da će biti poništena nakon žalbe.

Irska kompanija sada najavljuje će njena dobit za prva tri mjeseca 2026. nakon oporezivanja (bez jednokratnih stavki) biti između 2,13 i 2,23 milijarde evra, navodi se na veb stranici Rajanera.

Izvršni direktor Rajanera Majkl O`Liri upozorava i na rizike po ovu prognozu, kao što su eventualna eskalacija sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku, makroekonomski šokovi i novi štrajkovi kontrolora leta u Evropi.

Podijeli:

Tag:

Rajaner

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Америка након 80 година напустила Свјетску здравствену организацију, одлуком Доналда Трампа САД су изашле из СЗО

Svijet

Tramp šalje izaslanika u Minesotu: Strog, ali pravedan

3 h

0
Снијег

Svijet

Palo pola metra snijega: Ljudi zarobljeni na aerodromu

3 h

0
Фицо: Заједничка тужба против Европске комисије због забране руског гаса

Svijet

Fico: Zajednička tužba protiv Evropske komisije zbog zabrane ruskog gasa

3 h

0
Расте број жртава сњежне олује у Америци

Svijet

Raste broj žrtava snježne oluje u Americi

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

46

Trebinjski srednjoškolci čekaju normalno grijanje

19

44

Vranješ: Posjeta Dodika Izraelu potvrđuje nastavak decenijskog partnerstva

19

40

Pokušao da ubije psa lutalicu, pa pogodio brata

19

38

Memorijalna akademija u znak sjećanja na žrtve Holokausta

19

37

Banjalučani se guše u smogu: Ni maske ne mogu pomoći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner