Raste broj žrtava snježne oluje u Americi

U naletu ledenog olujnog talasa širom SAD stradalo je najmanje 18 ljudi u više saveznih država, prenijeli su danas američki mediji.

U gradu Frisku u državi Teksa nedaleko od Dalasa, šesnaestogodišnja djevojčica je poginula tokom sankanja, saopštila je lokalna policija navodeći da je djevojčicu na sankama vukao tinejdžer koji je upravljao snomobilom, prenosi ABC.

U saopštenju se navodi da su sanke na kojima se vozila djevojčica najprije udarile u ivičnjak, a zatim u drvo. U oblasti grada Ostina, jedna žrtva hipotermije je pronađena mrtva na parkingu napuštene benzinske pumpe, saopštili su lokalni zvaničnici.

U državi Arkanzas sedamnaestogodišnji dječak je preminuo nakon saobraćajne nesreće u kojoj je udario sankama u drvo, saopštila je kancelarija šerifa okruga Salin. U saveznoj državi Pensilvanija tri osobe su preminule dok su čistile snijeg, rekao je okružni mrtvozornik i dodao da su žrtve bile starosti od 60 do 84 godine.

"Podsjećam sugrađane da budu oprezni kada čiste snijeg, posebno osobe sa istorijom srčanih oboljenja ili drugim medicinskim problemima", izjavio je mrtvozornik okruga Lihaj u Pensilvaniji.

Gradonačelnik Njujorka je izjavio da je petoro ljudi stradalo u ledenom talasu, a bostonski mediji su prenijeli da je u državi Masačusets jedna žena umrla nakon što je na nju naletjelo vozilo za čišćenje snijega.

Tri smrtna slučaja su prijavljena u državi Tenesi, dva u Luizijani i jedan u Kanzasu, potvrdili su za ABC zvaničnici u tim državama.