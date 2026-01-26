Državljanin BiH u Hrvatsku htio da unese neprijavljenih 56.000 evra

26.01.2026
15:12
Komentari:0
Državljanin BiH pokušao je da u Hrvatsku nezakonito unese 56.000 evra u torbici, ali su ga u tom osujetili pripadnici hrvatski carinici.
Sve se odigralo na graničnom prelazu Županja - Most kada, a carinski službenici su državljaninu BiH u nedjelju, 25. januara izdali prekršajni nalog zbog prekršaja iz članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju.
"Prilikom ulaska na carinsko područje EU preko RGP Županja - Most, vozač automobila njemačkih registarskih oznaka nije ispunio obavezu prijavu iznosa od 56.000 evra Carinskoj upravi odnosno graničnoj policiji. Gotovina se nalazila u torbici", navode iz Carinske uprave Hrvatska i dodaju:
"Za navedeni prekršaj izrečena je novčana kazna od 13.270 evra".
Region
2 h1
Region
3 h0
Region
5 h0
Region
7 h0
Najnovije
Najčitanije
16
24
16
20
16
15
16
14
16
10
Trenutno na programu